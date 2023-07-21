政府在全国指定7个特色园区……不能止步于“用于议会选举的特区”. July. 21, 2023 08:04. . 韩国政府宣布了集中培养半导体、二次电池、显示器等国家尖端战略产业的特色园区选定结果。21个广域地方自治团体经过平均3比1的竞争，最终指定了7个地方。在这里投资的企业将被提供缩短许可期限等支援。 最受关注的半导体特色园区是三星电子和SK海力士所在的京畿道龙仁、平泽和半导体原材料、零部件企业所在的庆尚北道龟尾。清州、浦项、蔚山、全罗北道新万金等4处被指定为二次电池特色园区，天安、牙山被指定为新一代显示器特色园区。与此同时，安城、釜山、光州、大邱、忠清北道则被指定为材料、零部件、装备特色园区。 政府决定对入驻这些园区的企业适用“许可到时即准制”。这一制度下，如果就用水、电力、选址等申请许可，地方自治团体在60天内不给予答复，即被视为批准。这是为了不重蹈因输电线路问题推迟5年的三星电子平泽工厂、因用水问题停止1年多的SK海力士龙仁半导体集群事业等覆辙而采取的措施。此外，特色园区还将享受减免税金、预备妥当性调查优待处理等优惠。 全世界都在为扩充尖端产业生产基础而展开速度战，因此有必要培养聚集尖端产业力量的集群。不仅是美国和中国在半导体、电动汽车产业投入税制、补贴优惠，就连较晚加入半导体竞争的日本和德国也在集中培养半导体集群。台湾干脆将狭窄的全部土地全部改为半导体特区。 但是，指定特色园区要想取得实质性的成果，必须超越历届政府失败的地区特区政策。文在寅政府根据“韩国版新政”，在全国指定了环保、智能产业园区，朴槿惠政府在全国设立了“创造经济革新中心”。卢武铉政府将100多个地方指定为地区特色发展特区。这些被指定为各地瓜分式的特区中，大部分在政权交替后失去了推进力，只剩下“名义上的特区”。 特区成功与否最终取决于企业能否持续提供投资的诱因。先接受任何要求把大企业拉进来，然后又向企业伸手，这种方式是不行的。申请特殊园区获得成功的地方自治团体，应该主动向企业提供所需要的服务，为建设能留住青年人力的教育、文化、医疗基础设施而展开激烈的竞争。

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