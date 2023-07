防弹少年团首张正式采访集,在NYT畅销书非小说部门占据第一名. July. 21, 2023 08:05. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 9日出版的防弹少年团(BTS)的首张正式采访集《Beyond the Story:10-Year Record of BTS》(BigHit Music•照片)在19日(当地时间)发表的美国纽约时报(NYT)畅销书“非小说精装书”、“非小说复合印刷及电子书”部门分别占据了第一位。在《纽约时报》畅销书中,韩国作者的书登上榜首尚属首次。《Beyond the Story:10-Year Record of BTS》是HYBE的粉丝平台Weverse杂志主编姜明锡(音)采访BTS成员后写的书,共以23种语言出版。

