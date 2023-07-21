“不像别人的事”，五松惨案焚香所悼念步履不停. July. 21, 2023 08:06. by 清州=李政勋记者、李相焕记者 jh89@donga.com,payback@donga.com. “这是我经常走的路……因为不像别人的事，所以心情很沉重。” 20日，忠北清州市忠北道厅。最先来到在大厅建成的“五松宫坪第二地下车道惨案联合焚香所”的金东秀（50岁•音译）献花后强调：“今后不能再发生这样的事情。” 当天，市民们纷纷来到联合焚香所悼念。来到焚香所的市民们异口同声地表示：“吊唁结束后，有必要查明惨案原因，并处罚责任人。”朴某（51岁）说：“无论是政府还是地方自治团体，都只是互相推卸责任，这让我很生气。” 还有人对焚香所悬挂的“宫坪地下车道事故死亡者联合焚香所”的字句提出了指责。前来吊唁的某市民团体相关人士大声疾呼道：“不应该使用‘事故’、‘死亡者’，而应该使用‘惨案’、‘牺牲者’等词语。 遗属们也接连访问了焚香所。一位遗属强忍着泪水在吊唁簿上写道，“这里不用担心，去好地方幸福，我会一起好好坚持的。”在事故中失去母亲的女儿李某（48岁）行完礼后，一直低着头。吊唁结束后，李某气愤地表示：“没有给遗属进行正确说明的场合，也没有道歉。”

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