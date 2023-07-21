韩美日首脑将于8月18日在美国戴维营举行会谈. July. 21, 2023 08:06. by 全主榮, 張寬錫 aimhigh@donga.com,jks@donga.com. 记者20日获悉，尹锡悦总统、美国总统拜登和日本首相岸田文雄将于当地时间8月18日在美国华盛顿附近的总统别墅戴维营举行首脑会谈。这是韩美日首脑首次不是以多边会议为契机举行三方会谈。 韩国总统室当天通过公告表示：“韩美日三国首脑会谈将于8月中旬在美国举行。”拜登在今年5月日本广岛七国集团（G7）峰会时，向尹锡悦和岸田文雄提议召开华盛顿韩美日首脑会议，至今已经过了3个月。 据悉，韩美日经过讨论决定，在距离白宫100公里左右的马里兰州山中的戴维营举行三方首脑会谈。总统室高层负责人表示：“把会谈地点定在戴维营，意味着韩美日首脑将抛开其他事情，专注于会谈议题，度过有密度的时间。” 预计，韩美日首脑将在会谈中集中讨论应对朝核和加强对朝延伸威慑的方案。加强全球供应网等扩大经济安保领域合作和加强牵制中俄的联合也将成为议题。

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