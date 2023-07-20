结束最长争执，最低时薪定为9860韩元……应该修改消耗性的决定体系. July. 20, 2023 08:02. . 明年的最低工资定为每小时9860韩元。比今年上涨了2.5%（240韩元），月薪（每月工作209小时）为206万韩元。虽然人们十分关注是否突破“1万韩元”大关，但由于中小企业和个体户等抱怨经营困难，上调率自2021年（1.5%）以来居历史第二低位。最低工资委员会经过超过15个小时的通宵会议，于昨天清晨6点左右确定了明年的最低工资。这是今年也未能达成劳资协议而进行表决的结果。 最低工资的决定过程每年都会经历很大的阵痛，但今年尤其严重。由于劳动界和公益委员之间的矛盾，从第一次会议开始就被取消，上个月因对抗警察镇压高空静坐示威而被拘留的劳动者委员被解聘，多次出现了抗议、退场等难行局面。最终，超过法定审议期限，时隔110天决定了最低工资。当初以“上调26.9%”和“冻结”相对抗的劳动界和经营界，在此过程中提出了10次修订案，但均未能达成协议。 像这样，劳资政矛盾和对立像年例活动一样反复出现，是因为审议、表决最低工资的结构本身存在问题。最低工资委员会由工人、资方、公益委员各9人共27人组成。如果劳资双方就各自提出的上调率找不到切入点，那么以公益委员准备的仲裁案进行表决后决定是惯例。也就是说，在工资问题上利害关系相冲突的劳资双方只会进行消耗性的较量。自1988年实行制度以来，通过劳资协议决定最低工资的只有7次，遵守法定审议期限的只有9次。 更何况，政府选拔的公益委员根据政府政策或基调提出了上调率，增加了不确定性。在上届政府初期雇佣冲击严重的情况下，公益委员连续两年推进两位数的上涨率，就是一个典型的例子。最近两年，公益委员任意以增长率、物价上涨率预测值等3个经济指标为基础提出了上调率，引起了劳资双方的反对。由于没有合理、公正的计算标准，经营界对今年的表决结果表示反对，称“加重负担”，劳动界则反驳称“实际工资有减无增”。 在劳资双方不作让步的对峙、抗议层面的退场、通过剩下的委员投票决定的落后决定结构下，明年也只能反复出现跛行。应该参考发达国家的事例，减少消耗性矛盾，修改决定体系，以便合理、可预测地决定最低工资。为了不引发政治偏向争议，有必要制定客观标准。在工作环境和劳资文化发生剧变的情况下，35年前建立的最低工资决定体系已经寿终正寝。

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