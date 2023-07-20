现任议员们回避《防止政党乱挂横幅法》. July. 20, 2023 08:02. . 汝矣岛政治圈内还有一种温馨（?）的文化。这就是现任国会议员的“法案提议互助”。如果要提出法案，至少需要10名共同发起者（议员），于是互相借用对方的名字。虽然基本是认同法案宗旨的议员们才会列名其上，但也有不少人是因为人之常情而出手相助。特别是党代表（党首）等领导层提议时，“不问也不追究”就列名其上的情况相当多。因此，也有人说“共同发起法案的人数就是力量”。 但是最近有议员在召集共同发起人上遇到了困难。共同民主党议员崔惠荣（比例代表，音译）正在准备阻止无限制允许政党横幅的《户外广告法修正案》。开始准备法案发起已经4个月了，但只获得了1名共同发起者。实在是在自己党内找不到襄助者，于是只好拜托正义党议员柳好贞，把她的名字写在上面。也有议员在接到共同发起的请求后一度列名其上，但在确认内容后退出。 崔惠荣向十几名同僚议员说明了法案的宗旨，并请求共同提议，但每次都被拒绝。不仅是选区议员，试图进入选区的比例代表也是如此。需要“横幅”这一宣传手段的现任议员们，对国民的疲劳感和现场的混乱视而不见。 特别是，只有现任议员和党协委员长（地区委员长）才能悬挂政党横幅，因此用它来阻止挑战者的效果也相当不错。崔惠荣惋惜地说：“平时关系密切的议员们说，‘虽然对法案的宗旨有同感，但（在议会选举前的）现在不行’。” 议员们的这种行为违背了政党横幅的本意。根据行政安全部的方针，政党横幅应该由政党的费用（补贴）制作，并包含政策。但现实是，对对手党派的刻薄指责和令人脸红的自我宣传占了大多数。甚至还有议员挂着写有自己担任党内院内首席副代表的横幅。也有不少议员用自己的钱到处挂横幅。看现任议员眼色的地方自治团体公务员们明知是变相手段，却视若未见、置之不理。遭到禁止的提前选举运动正在各地展开。 现任议员们对政党横幅问题视而不见的时候，人们对政治的厌恶和疲劳感越来越高。最近，仁川市在全国地方自治团体中首次强制拆除乱设的政党横幅，观看的市民们鼓掌表示“心里很痛快”。其他地方自治团体也纷纷请求：“请清走我们小区里的横幅！” 瞄准明年议会选举的现任议员们很有可能无法自行放弃政党横幅这一手段。那么，国民能做的就是让议员们认识到，“横幅反而是帮倒忙”。走在路上，好好记录下让人感到不快或尴尬的横幅怎么样？另外就是给办公室打抗议电话，或者在议会选举不投票给他（她）。如果候选人都挂上了横幅，那么把票投给那些没怎么挂过赤裸裸横幅的候选人，也是一种方法。也许，这样做之后，让孩子们看到觉得尴尬的政党横幅可能会在小区街道上消失吧。

한국어