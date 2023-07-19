麦克罗伊已连续9年无大满贯赛冠军入账，期待“英国公开赛再现2014”. July. 19, 2023 08:06. by 李憲宰 uni@donga.com. 在16日结束的捷尼赛思苏格兰公开赛上戏剧性地反败为胜的罗里•麦克罗伊（34岁•北爱尔兰）是最优秀的男子高尔夫选手之一。自18岁进入职业赛场后，他在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛上共获得了24场胜利。本赛季他已两次夺冠，世界排名高居第2位，联邦快递杯积分排名占据第3位。 将于20日开始在英国举行的为期4天的今年男子高尔夫最后一场大满贯赛事英国公开赛前夕，麦克罗伊的名字登上当地媒体的头条是理所当然的事情。但焦点集中在麦克罗伊身上是因为今年的比赛将在英格兰霍伊莱克的皇家利物浦高尔夫俱乐部（71杆）举行。 该高尔夫球场是位于海边的林克斯球场，今年是该球场第13次举办英国公开赛。最近的比赛是在9年前的2014年举行的，当时的冠军是25岁的麦克罗伊。麦克罗伊还在当年PGA锦标赛上夺冠，25岁的他已4次成为大满贯赛冠军。在此之前，创造这一纪录的只有“高尔夫皇帝”泰格•伍兹（48岁）和“活着的传奇”杰克•尼克劳斯（83岁•以上美国）。 但当年也是麦克罗伊最后一次在大满贯赛事中夺冠。麦克罗伊决心在9年前拥有美好记忆的球场上结束大满贯赛事的冠军荒。 在苏格兰公开赛夺冠后，他表示，“比赛的一贯性比任何时候都好。现在应该是再次获得大满贯赛冠军的时候了。”PGA巡回赛在力量排名中也把他提升到了第一位。4月份在大师赛上中途被淘汰（两轮之后落后于晋级线）的他在PGA锦标赛上并列排在第7位，在美国公开赛上获得亚军，正在呈现上升趋势。 去年的冠军得主卡梅隆•史密斯（澳大利亚）将向大赛2连冠发起挑战，世界排名第一的斯科蒂•舍夫勒（美国）也被认为是夺冠热门。韩国参赛选手方面有任成宰、金柱亨、金时沅、李京勋、安秉勋、姜京南、金碧欧等。 另外，高真荣在当天发表的女子高尔夫世界排名中，以0.02分的优势领先内利•科达（美国），将自己保持的最长时间世界排名第一位的记录增加到了162周。从20日开始的湖湾公开赛是不赋予世界排名积分的比赛，因此高真荣将在163周内保持世界第一的位置。高真荣和科达均不会参加两人一组进行的该比赛。

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