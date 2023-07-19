美国半导体业界对对华出口限制“举反旗”……“直到与同盟协调好为止，要克制扩大限制”. July. 19, 2023 08:07. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、郭道英记者 weappon@donga.com、now@donga.com. 美国半导体业界当地时间17日发表声明，敦促美国政府“克制对中国新增出口半导体限制”。在拜登政府本月内推进通过人工智能半导体等扩大出口限制后，美国业界举起了反对旗帜。 美国半导体产业协会当天发表声明称：“反复进行过于广泛、模糊、单方面的限制，有可能会降低美国半导体产业的竞争力，扰乱供应网，导致中国持续扩大报复的危险。”声明还表示：“在能够判断是否与同盟国完全协调好（限制）之前，敦促克制进一步限制。” 拜登政府继去年10月宣布尖端半导体备出口限制后，最近正在推进以扩大低配置的人工智能半导体的出口限制的方案。据悉，与此同时，拜登政府还通报称，将中断曾授予英特尔和高通等公司的华为出口许可。 美国半导体产业协会是半导体领域最大的民间组织，不仅包括英特尔、IBM、高通、英伟达等美国半导体企业，还有三星电子和SK海力士、台湾台积电等。该组织发表反对拜登政府半导体出口限制的声明尚属首次，这是因为担心如果对世界最大的半导体市场中国的出口因追加限制实际上被切断，可能会造成巨大的损失。 随着美国半导体产业协会正式反对加强对华出口限制，预计全球半导体企业也将积极提出意见。虽然受到对华出口限制，但相对来说没能提高声音的韩国业界也表现出赞同的态度。 随着半导体业界的逆风正式开始，以出口限制为武器与中国展开“半导体战争”的拜登政府将出现不小的负担。有观察人士认为，拜登政府可能会推迟追加出口限制。白宫当天召见英特尔、高通、英伟达等美国半导体业界首席执行官，讨论了半导体限制等中国政策。据悉，他们在白宫会晤中也表达了对追加出口限制的担忧。

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