普京威胁切断乌克兰谷物的出口通道. July. 18, 2023 07:58. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 俄罗斯总统普京在乌克兰战争期间，又就延长保障小麦、玉米等乌克兰产谷物安全出口的《黑海谷物出口协定》一事耍起了手段。在酷暑、洪水等极端异常气候袭击全世界的情况下，在18日零时协定即将到期之际，普京暗示不会同意延长协定，因而助长了谷物市场的不稳定性。 据《莫斯科时报》等媒体报道，普京15日在与南非总统拉马福萨的通话中表示，“（该协定）完全没有考虑俄罗斯的利益。此前协定的主要目标也没有达成”，提出了无法延长协定的可能性。作为延长条件，俄罗斯一直要求恢复对乌克兰战争爆发后因西方制裁而受阻的俄罗斯产农产品出口，重新启动贯穿乌克兰的俄罗斯产化肥运输管道等。 此前，俄罗斯在去年11月和今年3月也曾在协定即将结束之际耍了与此次相似的权宜之计，但最后还是同意延长协定。这算是一种“粮食武器化”的举动。 17日，连接乌克兰南部克里米亚半岛和俄罗斯本土的唯一桥梁、俄罗斯军队向乌克兰占领地区运送主要物资的通道“克里米亚大桥”发生爆炸，造成至少3人死伤。据英国广播公司报道，乘坐轿车越过该桥的俄罗斯南部贝尔戈罗德州一对夫妇死亡，他们的女儿受伤。 俄罗斯反恐委员会在当天的声明中称，“乌克兰特殊机关执行了此次攻击”，将此次攻击定性为恐怖袭击。乌克兰安全局的一名消息人士也对英国广播公司（BBC）表示：“这是乌克兰海军及安全局的特殊行动。” 2014年强行吞并克里米亚半岛后，普京投入天文数字的资金，修建了连接克里米亚半岛和俄罗斯本土的这座桥。2018年开通活动当时，他亲自驾驶卡车过桥，因此被称为“普京的自尊心”。去年10月，由于乌克兰的攻击，大桥上也发生了炸弹爆炸，导致部分桥面坍塌。普京同年12月亲自访问大桥修复现场，在这座桥上下了很大功夫。

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