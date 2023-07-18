韩国的家庭债务负担和负债增加速度居主要国家第二位. July. 18, 2023 07:58. by 李栋勋记者、申亚衡记者 dhlee@donga.com,abro@donga.com. 据调查，去年韩国的家庭债务负担和负债增加速度在主要国家中已迅速飙升至第二位。 17日，据国际清算银行（BIS）统计，去年韩国家庭部门总负债本息偿还比率（DSR）为13.6%。在被调查的17个国家中，仅次于澳大利亚（14.7%），高居第二。DSR是将所有贷款的年本息偿还额除以年收入的指标。这意味着DSR越高，偿还债务的负担就越大。BIS利用17个主要国家的国民账户，按季度计算DSR。 韩国的家庭债务增加速度也是第二快的。韩国去年的DSR与2021年（12.8%）相比上升了0.8个百分点。同期，澳大利亚的增幅为1.2个百分点，仅次于澳大利亚。17个国家中一半以上的DSR比率反而减少，家庭债务稳定化，但韩国家庭的债务负担却意外地迅速增加。 据分析，韩国的DSR之所以迅速上涨，是因为最近1、2年间因急剧上调利率，贷款利率上升。随着韩国银行应对高物价上调标准利率，存款银行的家庭贷款利率从2021年的年3.01%上升到去年的4.66%，上升了1.65个百分点。 经济规模对比家庭负债的总量与主要国家相比也属于非常高位的程度。据当天韩国银行发表的相关报告书显示，截止到去年年末，韩国的国内生产总值（GDP）与家庭负债的比率为105.0%，在43个主要国家中继瑞士（128.3%）和澳大利亚（111.8%）之后位居第三。最近，随着标准利率接连被冻结，房地产市场出现反弹征兆，银行圈的家庭贷款也迅速增加，令人担忧。 韩国银行总裁李昌龙在最近举行的记者招待会上曾表示，如果家庭贷款意外地急剧增加，将通过利率或宏观健全性限制等来应对。

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