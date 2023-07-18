尹锡悦：“危险地区管理不善，导致了事态扩大”……事实上承认是“人祸”. July. 18, 2023 07:59. by 全主榮 aimhigh@donga.com. “虽然从去年开始一再强调要控制危险地区的进入和先发制人的躲避，但如果现场不能遵守应对灾难的基本原则，就很难确保国民的安全。” 尹锡悦总统17日上午结束对立陶宛、波兰、乌克兰的巡访回国后，在中央灾难安全对策本部的会议上表示：“泥石流脆弱地区等危险地区没有得到妥善管理，导致事态进一步扩大。”他还强调：“因为这种气象异变正在日常化，所以要把它当作是常有的事情来应对。要彻底改变‘因为是异常现象所以没有办法’的认识，请以非常的觉悟对待。”分析认为，这是指政府对因“极端暴雨”造成多处人员伤亡负有管理责任，实际上将此次事件定性为“人祸”。 尹锡悦在中央灾难安全对策本部会议结束后，立即乘坐直升机前往被泥石流席卷的庆尚北道醴泉郡甘泉面一带，慰问了灾民。尹锡悦身穿绿色民防服和运动鞋，指着路边堆积的岩石和沙土等问道：“这些也是从上面倒下来的吗?”他还对总统室幕僚们说：“不要只拍我，把周围（现场）都拍下来。” 尹锡悦来到作为灾民临时居住设施使用的阀芳里老人福利会馆，会见了20多名八九十岁的老奶奶。尹锡悦首先说道：“我也很无语。”他表示：“在海外听到泥石流的消息后，以为是住宅后面的山体塌陷，砸向了民宅。几百吨的岩石从山上滚下来，这样的事情是我活到现在第一次看到。（你们）都吓坏了吧！请稍微忍耐一下。政府会全部给予修复。”

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