亚历山大大帝的生存斗争. July. 18, 2023 07:55. . 亚历山大大帝在所有的战斗中都冲锋陷阵。笔者认为，亚历山大早早去世很大一部分是受伤后遗症的影响。胸骨上插上箭的最后一次伤势是重伤，甚至让人认为几乎已经死亡。在那次重伤之前，他也受了无数伤。亚历山大在士兵面前展示全身的伤痕，甚至说：“如果有比我伤得更重的人，就出来看看吧。” 如果那样在前头展开猛烈的战斗，比战死的危险更大。这是战败的危险。所谓战况，就是看不到宏图目标，只顾眼前战斗。但是亚历山大大帝在冲锋陷阵的位置上展开白刃战的同时，了解战斗的全景并应对的能力也非常卓越。 从亚历山大大帝的立场来看，这是不得已的选择。要想带领所有兵力发动征服战争，必须自己亲自领导军队。把最强的军队交给别人，等他回军了，就没有办法承担。即使自己亲自率领兵力前往战场，在与多数敌人展开危险战斗的情况下，指挥官如果失去自信，也可能向敌人投降并携手合作。 亚历山大大帝的不可思议的能力不是神赐予的才能，而是本人为了生存而做出的努力和斗争。越是民主化的社会，即使用力量可以破坏政府，也很难统治。战争英雄成为领导人的情况时有发生，但这种情况也不是通过力量，而是通过国民的人气和信赖。相反，在民主主义尚未站稳脚跟的社会里，军部的长期独裁或政变接连不断。指挥官掌权的瞬间，与军队、士兵的直接联系就会中断，在那一瞬间丧失权力基础。 普里戈金政变后，俄罗斯的动向受到了世界的关注。虽然各种猜测纷至沓来，但结果有待观察。但可以明确的事实是，国家的政体和政治现象并没有脱离该国国民的政治民心。此次事件将成为俄罗斯利害关系的重大指标。俄罗斯的动向是有趣的理由。

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