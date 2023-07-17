3年前釜山地下车道曾经经历的悲剧……只是嘴上说说的对策，惨案一再发生. July. 17, 2023 08:06. by 釜山=姜成明记者 smkang@donga.com. 在忠清北道清州市兴德区五松邑宫坪二地下车道浸水事故，很多人想起3年前釜山东区草梁第一地下车道浸水事故。当时有3人因公务员管理疏忽而死亡，之后虽然政府接连发表等，但最终还是没能阻止“最糟糕的地下车道惨案”再次发生。 2020年7月23日，釜山地区下了每小时80毫米的暴雨，经过草梁第一地下车道的6辆汽车瞬间被洪水淹没，3人死亡，4人受伤。调查结果显示，当时排水泵设施没有正常启动，出入控制系统也出现了3年多的故障。 检察机关以业务过失致死等嫌疑起诉了釜山东区的11名前、现任公务员。去年9月5日，釜山地方法院判处前东区副区厅长A某监禁1年零2个月等，11人全部有罪。法庭指出：“虽然有指南，但是平时疏忽了对设施的管理，没有好好遵守指南。” 草梁地下车道事故发生后，行政安全部表示，为了防止类似事故，将制定△构筑出现暴雨后的自动阻断设施△远程切断△与导航公司实时共享地下车道管制情况△构建状况传播系统等对策。但是，五松地下车道并没有构筑汽车阻断设施或远程切断系统。

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