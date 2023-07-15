在极端环境下的企业经营，仅靠防守无法支撑下去. July. 15, 2023 07:57. . 今年已过去一半进度了。很多企业的关注焦点现在不是今年，而是明年的事业。主要企业一般在中秋连休结束后制定明年的经营计划，从暑假结束之际开始苦恼将找上门来。 虽然有人预测明年的经营环境会比今年有所好转，但美中矛盾和俄罗斯-乌克兰战争等全球地缘政治的不确定性仍然存在，对内环境也不容乐观，预计2024年的经营环境也不容小觑。 虽然有很多企业在极度不确定性中表现出防御性态度，但经营专家们强调，在经济不景气时期，在减少支出的同时也要努力抓住机会，才能在经济恢复期成为胜者。 2020年初受新型冠状病毒感染症（COVID-19）疫情影响，美国航空公司的乘客运输量比前一年骤减96%，当时很多航空公司取消了飞机订单，开始节约费用。阿拉斯加航空公司也采取了冻结招聘、削减高管工资等措施。但有一点不同。在别家航空公司纷纷取消飞机订单的情况下，阿拉斯加航空将现有飞机更换为最新飞机，并追加订购。在美国主要航空公司中，阿拉斯加航空是唯一一家在2020年大量订购飞机的公司。 当时的社长兼现任首席执行官（CEO）本•米尼库奇表示：“我想采取攻击性应对措施，以摆脱大流行这一巨大危机”，“如果没有飞机，就无法在航空事业上成长。”在经济萧条时期，进攻和防守并行的该战略从今年年初开始取得了明显的成果。阿拉斯加航空预计到2025年销售额将每年增加4%至8%，成为利润最多的航空公司之一。 哈佛大学商学院教授兰扎伊•古拉蒂在《哈佛商业评论》（HBR）中介绍了阿拉斯加航空的事例，并表示：“面临经济萧条时，很多领导和企业为了维持收益，本能地集中于节约费用，而阿拉斯加航空等领导和企业则抓住了不确定性的时机”，“真正的恢复弹性包括克服逆境恢复过来或抵抗这些困难等。” 但是在不确定的情况下，克服恐惧，采取积极的措施并非易事。实际上，据古拉蒂教授的研究结果显示，在1890年代、1990年代、2000年代经济萧条时期，对约5000家企业进行调查的结果显示，其中通过战略投资促进销售和利润增长的企业只有9%而已。 韩国的主要企业在不确定性中投资增长。最近LG电子表示，到2030年为止，将在研究开发（R&D）和设施、战略投资等方面投资50万亿韩元，发掘数码保健、电动汽车充电、Metaverse（元宇宙）等未来领域；浦项制铁集团表示，到2025年为止，将把集团全体投资费的46%投入到二次电池材料事业上。 随着韩国经济增长的原动力—出口的减少，今年的经济增长率停留在1%左右。为了让更多的企业战胜恐惧，展开攻击战略，政府应该通过劳动改革、放宽限制等来贡献力量。

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