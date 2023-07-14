首尔市为支援新婚夫妇将在今后四年间投入4876亿韩元. July. 14, 2023 07:53. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 首尔市将扩大对新婚夫妇的全月租保证金贷款及利息支援。此外，还将增加预备新婚夫妇的公共礼堂，并正式运营新婚夫妇学校。 首尔市13日表示，作为低生育对策之一，制定了新婚夫妇支援对策。首尔市决定从今年开始到2026年为止的4年间，为支援新婚夫妇投入4876亿韩元。 决定利用投入预算，将现有的“新婚夫妇租赁保证金利息支援”从年3.6%扩大到年4%。该事业是向结婚7年以内的新婚夫妇（年收入9700万韩元以下）提供最多10年的全月租保证金贷款利息或部分利息的事业。从2018年至今，共有47322户家庭获得了利息支援。另外，通过与银行的协商，租赁保证金贷款限额也将从2亿韩元增加到3亿韩元。 为了难以安排婚礼场所的准新婚夫妇，还将扩大公共设施的开放。首尔市从今年3月开始了将北首尔梦之林、首尔市办公大楼等19处开放为公共婚礼场所的“我自己的婚礼”事业，开放对象将增加到24处。考虑到新型冠状病毒感染症（COVID-19）以后因日常恢复，宾客规模增加，各婚礼空间的收容人员也从原来的100人扩大到最多1000人。在场地租赁费方面，韩屋形态的“城北礼香斋”租赁费为50万韩元，首尔市厅市民厅和广渡口玫瑰园等则是免费的。 为了支援圆满的婚姻生活，“新婚夫妇学校”也将正式运营。目前在5个自治区（江北、道峰、铜雀、瑞草、松坡区）家庭中心进行示范运营，计划明年扩大到25个自治区。项目由△预备、新婚夫妇教室 △新婚生活咨询 △财务咨询及金融教育等组成。首尔市相关人士表示：“其宗旨是回顾各自作为配偶的角色，克服结婚初期可能遇到的问题和矛盾。” 首尔市市长吴世勋表示：“为了让决心结婚的人们在稳定的居住环境下开始婚姻生活，今后也会不惜提供政策和财政上的支援。”

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