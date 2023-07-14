从34岁的“Lotty”到新生角色齐聚一堂. July. 14, 2023 07:49. by 李素妍记者 always99@donga.com. 13日在首尔江南区COEX开幕的“角色授权展2023”上，最受瞩目的角色之一就是今年34岁的乐天世界的代表角色“洛蒂（Lotty）”。当天，活动现场内的576个卡通知识产权（IP）展位中，唯独Lotty展位前挤满了20~30多岁的参观者。参加活动的乐天世界设计媒体组长韩京元认为“Lotty的成长”是人气秘诀。 1989年出生的Lotty在2021年迎来了人生的转折点。乐天世界以看着Lotty长大的MZ一代（千禧年+Z一代）为对象，推出了30多岁的Lotty角色“The Good Vibe Lotty”。在Instagram上分享了长大成人的Lotty从乐天世界下班后寻找自己兴趣的日常生活，引起了“Kidult（童心未泯的成人•大人与儿童合二为一的新造词）”们的共鸣。从儿童到大人，从乐天世界向外扩张世界观后，在啤酒等多种商品上拓宽了Lotty角色的活用之路。据乐天世界透露，去年通过Lotty角色IP赚取的销售额约达160亿韩元。 由文化体育观光部主办、韩国文化信息振兴院主管的此次活动，共有111家国内外角色IP企业参加。不仅有包括制作波鲁鲁（Pororo）和太友（Tayo）的制作公司Iconix在内的代表性国内角色IP企业宣传馆，还有50名新进作家一起参加了发掘新生角色的“新秀项目”企划馆。展示利用网络漫画IP的商品化、电影化事例等的“网络漫画特别馆”今年也首次亮相。 连接参加活动的IP企业和国内外买家的“1：1商务配对项目”对新进作家来说是不可错过的机会。去年创立角色IP企业Bn的白宽铉代表（37岁）仅在开幕当天上午就接到了中国客户和2名国内客户的会面提案。以9只动物为主题制作的Bn的角色“Bebble Farm”吸引了买家的视线。 白代表笑着说：“因为公司在大田，所以不仅宣传角色，连企业会议都不容易，但是通过这次活动获得了向国内外宣传角色的好机会。”据韩国文化信息振兴院透露，以13日上午为准，国内外1032名买家进入了配对参加名单。另外，在今年的活动中，与日本角色品牌、授权协会等一起首次展示了日本共同馆。 利用去年在新秀项目中亮相的新晋角色的商品销售展位也吸引了人们的视线。韩国文化信息振兴院院长赵贤来（音）表示：“期待这能给在商品流通和宣传上遇到困难的新进作家们带来力量。”活动将举行到16日。

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