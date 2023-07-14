朝鲜发射洲际导弹，金正恩针对韩美“将继续发动军事攻势”. July. 14, 2023 07:53. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩日前在参观试射使用固体燃料的洲际导弹“火星-18”型时表示：“将持续采取更强有力的军事攻势，直到美帝国主义和南朝鲜傀儡逆贼在绝望中承认并打消毫无意义的反共和国敌对政策的可耻失败为止。”这预示着朝鲜将动员针对美国的洲际导弹、针对韩国的战术核武器导弹等，进一步提高挑衅水平。 据朝鲜《劳动新闻》13日报道，金正恩前一天登上中央指挥监视所，亲自批准了“火星-18”型导弹的发射。《劳动新闻》公开的现场指导照片中，金正恩笑容灿烂地鼓掌。 金正恩表示：“朝鲜半岛（韩半岛）的安全环境正受到敌对势力的严重威胁，现在的局势要求我们更加努力贯彻第八次党代会提出的强化核战争遏制力路线。我们党和共和国政府想要持续开发更为先进、有效、可信的武器体系的战略路线和方针不会发生丝毫变化，也不会动摇。” 《劳动新闻》把当前定性为“接近超越冷战时代的核危机局面的严重时期”，并称此次发射“是为了彻底遏制敌对势力危险的军事蠢蠢欲动而加强正当防卫权的一环”。他特别提到了包含加强韩美延伸威慑方案的《华盛顿宣言》和美国核动力潜艇等战略资产的韩半岛展开，并表示：“地区局势正在走向史无前例的核战争边缘。” 当天金正恩的发言和朝鲜报道都使用了“南朝鲜”的名称。此前，劳动党副部长金与正在10日和11日对驻韩美军侦察机活动的谴责谈话中，曾称韩国为“大韩民国”。朝鲜之所以将两种称呼混用，可能是为了区分对内对外。此前，金与正的谈话只由外宣媒体朝鲜中央通讯社发表，但当天发射“火星-18”型导弹的消息不仅朝中社刊登，也刊登在朝鲜居民阅读的《劳动新闻》上。

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