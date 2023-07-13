困在紧身衣里的皇后. July. 13, 2023 07:51. . 身穿优雅白色礼服的女人扭动上身，望着画面外的观众站着。她扎着精心编织的长发，身着一袭缎子礼服，上面用华丽的银箔星星装饰着。弗朗茨•克萨伯•温特哈特画的这幅著名肖像画中的主人公是“奥地利皇后伊丽莎白”（部分，1865年•照片）。以“茜茜”的昵称而闻名的她，被认为是欧洲王室历史上最美丽的王妃。 温特哈特虽然是德国农村农夫的儿子，但凭借卓越的才能获得了奖学金，在慕尼黑艺术学院学习。成为法国王室的宫廷画家后，他接受了全欧洲王室和贵族的肖像画订购，获得了国际名声。这幅画是他60岁时经历达到顶峰时画的，是奥地利皇帝弗朗茨•约瑟夫一世委托的。28岁的美丽皇后身穿展现那个时代时尚精髓的华丽服装站在画家面前。装饰头部和衣服的星星象征着奥地利的国花雪绒花。在德国的自由奔放环境中长大的茜茜，仅16岁就嫁到了奥地利，成为了皇后。这是她跟随姐姐相亲的位置，皇帝被她的美貌迷住而求婚后形成的婚事。茜茜因严格的宫廷生活很吃力，接连分娩、第一个孩子的死亡、与婆婆的矛盾等，并不幸福。因为美貌成了皇后，所以一生都执着于外貌。需要几个小时的长发修整和紧身衣甚至成为了她一天中最重要的日程。 皇后一生为了维持19~20英寸的细腰而勒紧了紧身衣，儿子自杀后只穿黑色礼服的她在60岁时在瑞士迎来了突然死亡。因为紧身衣，连暗杀者的刀刺到身体的疼痛都没有感到，就虚妄地死去。虽然美丽但不幸的茜茜通过画家的画笔，以世界上最美丽的皇后的形象载入史册。同时，作为永远被困在紧身衣里的女人，永远被刻在了画幅上。

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