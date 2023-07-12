金与正破例口称“大韩民国”……据分析意在“不和韩国打交道”. July. 12, 2023 07:58. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩的妹妹、朝鲜劳动党副部长金与正（照片）在10日和11日连续两天发表谴责驻韩美军侦察机活动的谈话时，罕见地称韩国为“大韩民国”，其意图备受关注。朝鲜通常把韩国称为“南朝鲜”“南朝鲜傀儡”等。对此，韩国政府内外有分析认为，朝鲜现在正式表明了把韩国视为“另外一国”，而不再是同一民族或统一对象的立场。也有分析认为，朝鲜宣称要运用用于对韩打击的战术核武器，将韩国定性为“敌对国家”，暴露出把今后军事挑衅正当化的意图。 ● 分析：把韩国定性为“敌对国家”，积攒核威胁名分 金与正在11日的谈话中使用了“《大韩民国》军方流氓”，前一天的谈话中还使用了“《大韩民国》的联合参谋本部”“《大韩民国》一伙”等称呼。特别是在“大韩民国”前后，还加上了朝鲜通常强调或以批判为目的的书名号。这实际上是在暗示，这种称呼包含了某种目的和意图。韩国政府一名消息人士表示：“朝鲜过去在南北关系上也曾使用过‘敌对国家对国家的战略’，但从来没有用‘大韩民国’来称呼韩国。” 此前，韩朝在1991年签署的《南北基本协议》中，曾将对方定义为“在追求统一的过程中暂时形成的特殊关系，不是国家与国家的关系”。但朝鲜在2021年第八次劳动党大会上修改了党章。韩国政府内外认为，朝鲜从这时起已经开始着手进行国家与国家战略的准备工作。当时朝鲜没有删除“在全国范围内执行民族解放民主主义革命任务”的表述，而是加入了“在共和国北半部建设富强文明的社会主义社会”等语句。这表现出了把韩朝视为“国家对国家”而不是统一国家的认识。象征南北对话的祖国和平统一委员会也以第八次党代会为起点销声匿迹。据悉，劳动党的对韩书记职务也在这个时期消失。 韩国政府消息灵通人士表示：“无论关系好坏，韩朝30多年来一直相互承认这种特殊性。韩朝间这样维持的观点本身出现了动摇。” 最终，朝鲜以此次谈话为契机，明确将韩国定义为“敌对国家”而不是同一民族的概念，有人担心朝鲜会以此为名进行高强度的军事挑衅。统一研究院朝鲜研究室室长洪民（音）分析称：“朝鲜把韩朝关系视为国家与国家的关系，事实上是主张将战术核武器的使用正当化。因为针对韩国的战术核武器配置与现有的民族理论相冲突，所以首先想改变对待韩国的态度。” 金与正在当天的谈话中主张，驻韩美军的侦察机活动是“我军和美军之间的问题”。这甚至暗示了将韩国排除在外，只承认美国为对话对象的意图。 ● 朝鲜拒绝玄贞恩访朝时，也是由“外务省”而不是“祖国和平统一委员会”出面 在此之前，在现代集团会长玄贞恩寻求访朝时，朝鲜没有通过劳动党统一战线部或祖国和平统一委员会，而是通过负责外交关系的外务省表示了拒绝。当时，外务省将玄贞恩一行访朝称为“入国”而不是“入境”。对此，有分析认为，此举暗示了将韩国视为外国的意图。 国民力量党国会议员太英浩当天在脸书上主张：“连日来不断发现怀疑朝鲜想把南北关系从民族转变为国家间关系的情况。统一部应该迅速向金氏兄妹发送公开质疑信，公开敦促他们明确表明立场，以改变金日成、金正日也一直守护的南北关系框架。”

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