“韩流经济效果达到37万亿韩元……韩文化的影响力也提升至全球第7位”. July. 11, 2023 07:56. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 据分析，韩流的扩散提高了出口业绩，为创造工作岗位做出了贡献。据分析，韩流热潮不仅单纯地提高了文化影响力，而且对实物经济也产生了积极影响。 10日，韩国经济研究院对韩流的经济效果进行分析的结果显示，2017年至2021年，化妆品、音乐、广播等韩流产品的出口增加带来的经济效益达37万亿韩元（生产诱发额基准）。生产诱发额是指对生产、雇佣、附加价值等整个产业产生的波及效果的总和。 据调查，得益于韩流热潮，不仅是文化内容，化妆品、加工食品等消费品的出口也大幅增加。2017年至2021年，这些韩流品种的年均出口增长率为13.7%，是同期国内总出口额的年均增长率（5.4%）的约2.5倍水准。 韩流热风也提高了韩国的文化影响力。据美国US新闻和沃顿商学院的“全球文化影响力排名”显示，韩国文化的影响力从2017年的世界第31位上升到2022年的第7位，上升了24个名次。排在第8位的是瑞士，第6位是英国，第5位是西班牙。 韩流还为创造工作岗位做出了贡献。2017年至2021年，随着韩流扩散，就业诱发人员总数为16万名。其中11.6万名因消费品出口增加，4.4万名因文化信息出口增加增加。16万名就业诱发人员是去年国内总就业人数增加幅度（约82万名）的20%左右。 韩国经济研究院经济政策室室长秋光浩（音）表示：“韩流对出口和人力增加的贡献价值很大。政府应积极加大对文化内容产业的金融支援，完善基础设施等，提高韩国文化产业的国际竞争力。”

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