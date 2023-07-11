选管委在履历招聘时错误计算57人的分数. July. 11, 2023 07:55. by 金埈馹 jikim@donga.com. 监察院10日表示，对中央选举管理委员会（以下选管委）进行监查的结果显示，选管委在从2019年开始到去年为止进行的共23次经历招聘过程中，错误地赋予了57名应聘者的加分分数，改变了3名资料审核合格者的结果。选管委最近因亲戚履历招聘问题而陷入困境，有人指出，整个履历招聘系统都暴露出了问题。 据监察院当天透露，虽然不是加分优惠对象，但最终获得加分的事例被揭发。选管委在2019年8月选拔3名工业书记助理的履历竞争招聘考试资料审核中，给A某的履历分数打了9分。该履历分数是国家、地方自治团体、公共机关需要电气设备等相关经历才能获得的分数，但是A某只在私立学校法人工作过。A某以错误的分数合算通过了资料审核。 相反，也有虽然是加分对象，但因没有得到加分而被淘汰的事例。有着3年3个月项目开发经历的B某在2019年11月参加了选拔5名电算书记助理的履历招聘考试资料审核。按照规定，B某本应获得11分加分，以第4名的成绩通过资料审核，但B某最终因未能得到正确分数而被淘汰。 监察院以监查结果为基础，提出了“今后履历竞争招聘时，应加强对审查委员的教育，参考人事革新处的规定进行录用考试”的意见，并对中央选举管理委员会委员长卢泰岳下达了注意处分。监察院相关人士表示：“履历分数计算错误，通过资料审核的应聘者在最终面试中应被判定为不合格”，“认为不是故意要给予特惠，所以下达了注意处分。”目前，监察院正在收集有关中央选举管理委员会及市道选举管理委员会职员子女或熟人的特惠录用疑惑的资料。

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