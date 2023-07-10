现代汽车和起亚超越通用和福特，在美国电动汽车市场销量高居第二位. July. 10, 2023 08:00. by 金在亨 monami@donga.com. 现代汽车和起亚虽然受到美国通货膨胀削减法案（IRA）的影响，但今年上半年（1~6月）在美国电动汽车市场上继特斯拉之后上升到了第2位。据分析，与IRA无关，攻占可以得到补助金（税制优惠）的租赁（商业用）市场取得了效果。 9日，据市场调查企业Motor Intelligence等透露，现代汽车和起亚虽然被排除在IRA补助金对象之外，但今年上半年在美国电动车市场上销售了继特斯拉（33.6892万辆）之后第二多的3.8457万辆（合计）电动车。在向美国产电动汽车及电池企业最多支援7500美元（约977万韩元）的IRA实行的情况下，现代汽车和起亚依旧取得了不错的成绩。 通用汽车（GM）的电动汽车销量虽然比去年上半年增加了4倍以上，但以3.6322万辆落后于现代汽车和起亚。大众汽车在美国销售了2.6538万辆电动汽车，是去年同期的两倍以上，位居第四。去年在美国电动汽车市场排名第二的福特汽车以2.5709万辆的销量跌至第5名。 美国CNBC电视台就被排除在美国IRA税收减免对象之外的现代汽车和起亚排在第二位一事评价说：“值得特别关注。” 有分析认为，现代汽车和起亚在美国增加商用车销量，应对IRA的战略产生了这样的结果。IRA中包含即使不在北美地区生产，商用电动汽车也可以享受税额减免的例外条款。现代汽车美国销售法人首席执行官（CEO）兰迪•帕克最近表示：“现代汽车在美国国内的电动汽车租赁比率从年初的2%剧增到现在的30%以上。” 另一方面，现代汽车集团当天表示，郑义宣会长7日（当地时间）访问了世界最大的半导体公司英特尔的欧洲核心生产基地爱尔兰园区，参观了半导体工艺。现代汽车集团解释说，这是为了考察全球半导体供应网的重组现状，并寻找顺利采购车载半导体的方案。 郑会长亲自出面检查半导体供应网是因为电动汽车和无人驾驶的高度化，高性能车载半导体的需求每年都在爆发性地增加。高性能车载半导体是起到电动汽车、无人驾驶汽车等未来移动出行的大脑作用的核心部件。郑会长在今年年初的新年会上强调了车载半导体和集团内相关技术内在化的重要性，他说：“如果现在汽车中含有200~300个左右的半导体芯片，预计在4级自动驾驶阶段将投入2000个半导体芯片。”

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