BTS:“成员们都是疯子,他们的狠劲真不是闹着玩的”. July. 10, 2023 07:58. by 崔智善 aurinko@donga.com. “我们成员都是‘疯子’。因为到处都是疯子,所以他们的狠劲真不是闹着玩的。” 这是防弹少年团(BTS)的V对成员们的评价。他接着说,“无论内心多么崩溃,热爱舞台的感情似乎都变得更加强烈,所以非常开心。” 防弹少年团在迎来出道10周年之际,于9日发行的首张正式采访集《Beyond the Story:10-Year Record of BTS》(Big Hit Music)中生动地讲述了他们的内心和10年间经历的挫折和喜悦瞬间。该书将以包括韩语在内的共23种语言版本发行。当天是BTS粉丝俱乐部“阿米ARMY”的官方创团日。 JIMIN说:“我还记得我们第一次表演时,在电视摄像机旁边的那一行。”那“只有一行”是2013年6月13日来为他们首次出演电视音乐节目的粉丝们的规模。 “人们总是问我什么时候出道,真是……给人以刀刺胸般的痛苦。”J-HOPE这样回忆练习生时期。作为世界级明星的他们也有过害怕世界不认可自己的时期。 出道后也出现了荆棘丛生的道路。有些人甚至不听音乐就嘲弄组合及成员的名字、外貌、实力。RM说活动初期几年的时间是“人情斗争的历史”。 他们在2015年通过两张专辑《花样年华pt1》和《花样年华pt2》开始获得人气。SUGA回忆起当时人气逐渐飙升的情景说:“突然感觉成为了武侠剧中的主人公。” 但是残酷的日程却带来了职业倦怠。无限反复专辑制作和公演的2017年、2018年对所有成员来说都是痛苦的时间。SUGA回忆说:“当时大家都想说‘就那样算了吧’,但是没能说出口。” 他们面临续约危机。J-HOPE说:“就像地狱一样。气氛非常严肃,让人怀疑我们真的能继续做下去吗?”JIMIN也说:“当时组合本身就处于非常危险的状况。还有人说不要制作新专辑。” 反转是在2018年Billboard音乐大奖上出现的。虽然很累,但是成员们还是坚持要打造好舞台的样子和久违喊出的口号“防弹、防弹、防弹!”再次将他们弄聚在一起。J-HOPE说成员们是“没有血缘关系的家人”。 2020年凭借《炸弹(Dynamite)》登上Billboard主要单曲排行榜“Hot 100”第一名的瞬间,JIN说:“感觉不太好。”他补充说,“这是迄今为止获得的奖项和排名中最不接近的。可能是因为(因大流行)远离了人们所在的现场。” J-HOPE说:“其实也很害怕。也让人产生不知何时会崩溃倒下的想法。但即便如此,我也不会放弃,‘不管是什么都要试一试’,并继续前往走。”

한국어