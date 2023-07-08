美国FDA首次批准延缓阿尔茨海默症进展的新药. July. 08, 2023 07:59. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国和日本制药公司共同开发的阿尔茨海默症（俗称老年痴呆症）治疗剂在世界上首次得到了美国食品药品管理局（FDA）的正式批准。有评价称，该治疗剂可以推迟初期痴呆患者的进展，称得上是“克服痴呆症的里程碑”。 6日（当地时间），FDA表示，今年1月得到迅速批准的阿尔茨海默症治疗剂Leqembi证明了临床效果，将转换为意味着正式批准的通商批准。Leqembi是日本卫材（ESALY）和美国渤健（BIIB）开发的治疗剂，可以去除被认为是痴呆症原因的大脑蛋白质β淀粉样蛋白。 据临床数据显示，18个月内每两周注射一次Leqembi的患者，与对照组相比，阿尔茨海默症的进展速度推迟了5个月（27%）左右。在评价记忆力、解决问题等认知功能的“18分认知尺度”中，服用Leqembi的患者比服用伪药的对照组分数下降幅度低0.5分左右。 FDA药物评价研究中心代理局长特蕾莎•布拉基奥（音）表示：“首次证明了以阿尔茨海默症的基础性疾病发生过程为目标的药物具有临床效果”，“证明了这是安全有效的治疗方法。”

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