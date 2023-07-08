三星电子第二季度营业利润仅为6000亿韩元……“第三季度有望触底反弹”. July. 08, 2023 07:59. by 郭道英 now@donga.com. 据初步统计，三星电子今年第二季度（4~6月）的营业利润为6000亿韩元。继2009年第一季度（1~3月•5900亿韩元）之后，创下14年来最差业绩的第一季度（6402亿韩元）之后，连续两个季度停留在6000亿韩元左右。但有预测称，第二季度触底的半导体事业将从第三季度（7~9月）开始逐渐进入恢复趋势，三星电子的业绩也将回升。 三星电子7日公布了第二季度暂定业绩，销售额和营业利润分别为60万亿韩元和6000亿韩元。与去年同期相比，销售额减少了22%，营业利润骤减95%以上。最终业绩将于27日公布。 三星电子虽然取得了史无前例的低迷业绩，但业界同时也“现在已经触底了”，并期待业绩回升。因为第三季度存储器半导体减产效果将正是显现，年内将正式批量生产高附加值存储器产品HBM3和DDR5。本月26日举行Unpacked活动的智能手机新产品“Galaxy Z Flip 5•Fold 5”也将为恢复业绩做出贡献。 从去年下半年（7~12月）开始的半导体Down-cycle（停滞期）隧道即将结束的诊断也反映在了第三季度三星电子的营业利润预测值上。据当天金融信息企业Fnguide Consensus（证券公司预测值平均）显示，三星电子第三季度的营业利润预测值为3.697万亿韩元，是第二季度的6倍多。

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