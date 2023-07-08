出生6天后死亡的女儿遭遗弃……警方正在全国范围内调查780起“幽灵婴儿”事件. July. 08, 2023 07:59. by 崔元英记者、光州=李亨柱记者 o0@donga.com,peneye09@donga.com. 警方7日表示，在全国共受理了867起“幽灵婴儿”事件，并正在对其中的780起进行侦办。据统计，警方正在调查的案件比前一天（622件）增加了158起，已确认死亡的婴儿（27人）比前一天增加了4人。 据警察厅7日透露，当天在首尔着手调查的案件（132起）也超过了100起。警方相关人士解释说：“地方自治团体的全面调查在7日结束”，“调查结果传到警察那里需要一段时间，因此短期内委托调查的件数也会增加。” 光州警察厅6日紧急逮捕了涉嫌在2018年4月将出生6天的女儿放置在家中死亡后遗弃尸体的30多岁未婚妈妈A某。A某涉嫌将女儿留在家中，外出3个小时导致其死亡后，将其装在计量垃圾袋中遗弃在野外。A某在接受警方调查时陈述说：“回到家后发现，婴儿脸上盖着外裹帽，婴儿处于没有呼吸的状态。”警方7日对A某申请了拘捕令。 当天下午，仁川地方法院对涉嫌于2016年8月将出生约1周的婴儿埋葬在京畿金浦市宅旁地而致其死亡的40多岁亲生母亲郑某进行了拘捕令实质审查。郑某在出席法院时，当被记者问到“这是不是不想要的怀孕？”时，她回答说“是的”。 据悉，2018年4月在大田生下的儿子被遗弃在家中而死亡的20多岁未婚妈妈B某改变陈述说：“当年（2018年）6月在家附近的河川边杀害婴儿并遗弃了他。”警方将虐待儿童致死的嫌疑变更为杀人嫌疑，并于7日将B某移交给了检察机关。

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