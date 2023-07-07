中国启动矿物出口管制……供应链整顿余时无多. July. 07, 2023 08:05. . 美国财政部长耶伦昨天访问中国，开始了为期四天三晚的日程。耶伦将与国务院总理李强和财政部长刘昆等中国经济领域的核心人士会面，讨论两国悬而未决的问题。据悉，基于美国“去风险化”政策的对华尖端技术、投资限制和高额关税等将被列入会谈桌。 耶伦访华是在两国接连出台技术出口限制和应对措施、矛盾达到高潮的时候进行的。美国去年禁止向中国出口尖端半导体设备，并将中国技术企业列入出口黑名单等，正在提高牵制中国的力度。对此，中国继制裁美国半导体企业美光之后，又拿出了对核心金属镓、锗进行出口管控的筹码。虽然耶伦一直表示与中国合作不可避免，此次访华的目的在于缓和经济矛盾，但很难找到突破口。 在美中之间的技术霸权竞争框架下进行的两国出口管制措施今后有可能进一步增加。中国前高层官员表示，此次矿物管制措施“只是开始”。美国也在讨论限制用于人工智能的半导体的对华出口的同时，限制亚马逊和微软等向中国企业提供的云服务。有人担心，双方将陷入针锋相对式应对恶性循环。 如果美国的对华牵制和中国的报复措施持续下去，韩国将受到的影响也会增大。最重要的是，掌握着稀土和核心矿物市场的中国的“资源武器化”，对该领域对华依赖度较高的韩国来说可能是致命的。韩国从中国进口97%的电动汽车电池等使用的锰和钴、80%以上的石墨和锂等。除了中国以外，即使可以确保其他替代线，也很难避免生产费用的增加负担。 为了应对日益扩大的不确定性，海外国家已经投身于激烈的资源确保战。韩国也急需通过进口多元化来降低对华依赖度。在持续监测核心矿物供需的基础上，在扩大储备的同时，要加快与东盟、澳大利亚、南美等国家的资源合作。积极利用与资源富国签订的核心矿物安保伙伴关系也是一种方法。要想防止“第二次尿素水事态”重演，民间和政府应该一起率先确保供应网的安全。

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