韩日协调尹锡悦和岸田在北约峰会期间举行首脑会谈……可能讨论核污染水. July. 07, 2023 08:06. by 張寬錫 jks@donga.com. 据悉，韩日两国正在就以参加北约峰会为契机访问立陶宛的尹锡悦总统和日本首相岸田文雄在当地举行首脑会谈的方案进行最终协调。 据悉，如果成功，这将是尹锡悦3月访日、两国关系实现正常化以来的第四次首脑会谈，福岛核污水排放问题将列入讨论议题。 国家安保室第一次长金泰孝在龙山总统室举行的新闻发布会上表示，尹锡悦夫妇将参加当地时间10日至12日在立陶宛维尔纽斯举行的北约峰会，并对立陶宛和波兰进行为期6天的访问。 总统室高层相关人士对于日本媒体报道的韩日首脑会谈中日本将说明核污水相关立场一事解释说：“不会事先讨论议及什么议题。如果日方有提及，在坚持把韩国国民健康放在首位的原则下，（尹总统）会说出必要的话。”韩国政府的立场是，核污水问题有可能被列入首脑会谈的主要议题。 这是尹锡悦继去年6月之后，第二次以观察员身份参加美国和欧洲的集体防卫体制北约的峰会。 据悉，尹锡悦将在峰会上采纳将乌克兰战争、北约和印度太平洋地区合作、新兴安保威胁等11个领域的合作制度化的韩国-北约合作文件。另外，尹锡悦还计划与波兰等10多个国家举行双边首脑会谈。 总统室高层相关人士解释说：“面对日益升级的朝鲜核、导弹威胁，将加强与世界最大军事同盟北约的合作，向国际社会发出不允许朝鲜非法行为的团结警告。”据悉，尹锡悦直接访问乌克兰的可能性目前较低。

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