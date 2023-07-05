国际原子能机构称“排放核污水没有问题”……不能出现助长不安的“政治失败”. July. 05, 2023 07:50. . 国际原子能机构总干事格罗西昨天会见日本首相岸田文雄，传达了关于向海洋排放福岛核电站污染水计划的安全性评价最终报告。报告的内容是，如果排放核污水按照标准适当进行，就不会对环境造成恶劣影响。此前一直表示“夏天左右”的日本政府计划不久后决定具体的排放时间。格罗西将于后天访问韩国，向韩国政府说明报告内容。 国际原子能机构保证了排放的安全性，因此日本排放核污水有望顺利进行，但在韩国似乎是火烧了眉毛。在野党立即提出国际原子能机构检验的可信度，并计划展开签名运动、场外集会、远征示威等全方位攻势。对于这样的在野党，执政党继续指责“散布奇谈怪论，助长恐惧”。有人担心，如果照此下去，15年前因疯牛病谣言导致国家分裂的事件有可能重演。 国际原子能机构安全性评价在核问题上得到国际权威认可，在野党却要推翻表示不相信，这种态度是不负责任的。如果不能信赖科学的意见，就应该拿出根据来追究，先打上不信任的烙印并不是负责任的公党的姿态。尽管如此，执政党却把在野党的主张称为“奇谈怪论”，甚至去喝水产市场养鱼槽的水，这种应对姿态也同样令人寒心。这不仅没有减轻国民的担忧，反而要回顾一下是不是只起到了怪谈二次散布者的作用。 政府的应对也不靠谱。此前，韩国政府一直就核污水问题举行每日新闻发布会，但在韩日之间关系迅速密切之后，政府未能躲开“实际上是在代言日方逻辑”的尖锐目光。虽然政府表示会先研究国际原子能机构的报告和韩方福岛视察团的结果后出台对策，但其对策大体上会以排放核污水为前提，把焦点放在扩大海洋调查和强化水产品检查等事后对策上。 科学是战胜恐惧的力量。但是，这是历史上史无前例的核污水向海洋排放，因此无论多么具有公信力的科学评价，都很难彻底消除其不确定性引发的不安。虽然大多数韩国国民没有感到恐惧，但这也是表示担忧和忧虑的原因。执政党和在野党拨弄这种混乱心绪的政治斗争，只是助长恐惧的导火索。应当牢记，过去疯牛病怪谈肆虐，另一方面也存在着“政治失败”。

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