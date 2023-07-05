“这是朝鲜使用的方式啊”……有损国格的政党横幅. July. 05, 2023 07:50. . “没想到来到南方会看到这样的情景。” 曾在朝鲜从事使用政治宣传品的“脱北者”A某说，最近看到覆盖韩国各地的政党横幅，真是令人气结。他觉得，韩国到处居然能看到之前在朝鲜看到的露骨文句。A某说：“不知道在网络和移动强国韩国，政治家为什么会使用平壤常用的老套宣传和煽动。” 距离第22届议会选举还有280天的大韩民国可谓是“横幅共和国”。虽然今年5月行政安全部出台了“横幅设置指导方针”，但几乎没有变化。每个十字路口和人行横道都贴满了横幅，市民们纷纷抱怨精神和身体受到了伤害。因为有很多露骨的诽谤对方或自我宣传，在孩子们看来都觉得不好意思。也有不少人愤怒地说：“到底为什么要每天看着这样的句子生活呢?” 以加强政党民主为宗旨开始的无限制允许政治横幅，早已丧失了纯粹的功能。以露骨诽谤为主的句子反而让市民很难知道问题的本质。这只会突出极端的视角，分裂社会。讽刺“全党大会红包疑惑”的“共同腐败庇护党”、指摘尹锡悦总统有关高考发言的“因为总统，活不下去了!”等，都是如此。一名再选议员说：“如果党向选区下达宣传口号，全国都会出现同样的口号，因此经常会排除草根民主的价值和多种视角。” 政党横幅也有维持汝矣岛积水的侧面。因为只有现任议员和党协委员长（地区委员长）才能发布横幅，所以对政治新人不利。 地方自治团体也担心违背现任议员的心意而缩手缩脚。实际上，京畿道北部的一名现任议员在选区贴满了数十个宣传横幅。即使超过悬挂期限（15日）也不摘下来，政治志愿者们向市政府要求“出面管制”，但公务员们却要求“你们直接给当事人打电话吧”。一名政治志愿生批判道：“根据行政安全部的方针，政党横幅应该用政党的钱，但现任议员们违反政党法，投入个人资金进行事前选举运动。” A某说：“在朝鲜的政治宣传品中，体制的矛盾非常明显。”例如，如果挂上“以一当百团结起来”的横幅，人民就会害怕地说：“又开始了。”因为人民班长等中层干部们聚在一起讨论寻找实践方案后，最终收走了辛奇、大米、玉米等忠诚物品。A某说：“虽然在公开场合是藏着掖着的，但朝鲜也有很多家人或熟人在一起的时候骂宣传品的人。” 韩国的情况如何？煽动极端政治和厌恶情绪的政党横幅已经严重破坏了国格。如果外国游客知道横幅的内容，会感叹韩国的民主水平吗？相反的可能性很高。难怪连一直因为极权主义而呻吟的“脱北者”也说“深恶痛绝”。虽然为时已晚，但国会现在也应该重新修改相关法律。

한국어