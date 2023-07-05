放宽“逆全租”保证金贷款，综合房地产税维持3年前的水平. July. 05, 2023 07:51. by 金道炯 dodo@donga.com. 为了解决因全租房价格下降而无法返还现有租户全租保证金的“逆全租难”，政府将放宽对房东的贷款限制。今年综合房地产税公平市场价格比率与去年相同，预计维持2020年水平的综合房地产税负担。 4日，副总理兼企划财政部部长秋庆镐发表了《2023年下半年经济政策方向》，并表示：“对于因全租房价格下降而以返还全租保证金差额为目的的贷款，将在1年内暂时放宽贷款限制。” 据此，政府计划从本月末开始以返还全租保证金为前提，将把现有的总负债本息偿还比率（DSR）40%的规定暂时放宽到总负债偿还比率（DTI）60%，放宽时间一年。 政府分析说，如果没有其他贷款，年收入为5000万韩元的贷款者以4.0%的利息贷款30年期时，贷款限额将比原来增加1.75亿韩元。 政府还决定将综合房地产税课税标准的公平市场价格比率维持在与去年相同的60%的水准。 今年政府的经济增长率预测值从1.6%下调至1.4%，下调了0.2个百分点。虽然预计下半年（7~12月）经济会有所回升，但由于上半年出口和投资业绩不佳，今年1%初期和中期的低增长是不可避免的。但是根据当天统计厅的发表，上个月消费者物价上涨率为2.7%，时隔21个月下降到2%左右，高物价负担大幅缓解。 尹锡悦总统当天在青瓦台迎宾馆主持的下半年经济政策方向会议上强调：“应该把韩国经济的基础和就业源泉的扩大出口作为经济政策的首要课题，并倾注所有力量”，“应该通过研究零基预算，彻底消除特定产业的垄断结构、分吞政府补助金等利权卡特尔（垄断集团）的非法利益。”

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