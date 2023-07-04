助长“经济皱纹”的民主劳总总罢工，应立即停止！. July. 04, 2023 07:53. . 全国民主劳动组合总联盟（简称民主劳总）昨天开始了总罢工。在持续两周的夏季斗争中，民主劳总作为核心议题提出了中断工会镇压、通过黄色信封法、提高最低工资等。但是，民主劳总同时还全面提出了日本中断福岛核污水排放海洋、尹锡悦政权下台等不属于劳资关系领域的要求，从这一点来看，政治罢工的色彩非常浓厚。 由于总罢工，从昨天开始，快递司机、家电修理司机等部分特殊雇佣职劳动者放弃了业务。接着，6日百货商店、免税店、超市工会，12日包括现代汽车工会在内的金属工会，13日由护士、助理护士组成的保健医疗工会将举行罢工。民主劳总主张，由于各产业工会轮流举行一两天的罢工，因此国民的不便不会太大。但快递工会3日的罢工导致配送延迟、从13日开始无限期预定的保健医疗工会的罢工等，很有可能给市民的生活带来实质性的不便。 尤其令人担忧的是，这将对逐渐出现复苏迹象的经济产生负面影响。民主劳总要求的黄色信封法即使因工会罢工造成损失，也很难提出损害赔偿请求，因此很有可能使韩国的矛盾性劳资关系进一步恶化，因此企业不可能接受。如果按照劳动界的要求，将明年的最低工资提高到每小时1.2万韩元，560万个体户将受到致命的打击，低收入阶层的工作岗位将减少数十万个。勉强支撑着萎缩出口的现代汽车时隔5年加入民主劳总罢工，对相关业界的劳资关系也会产生负面影响。 此次罢工是否符合提高劳动条件等劳动者经济地位的罢工的正当目的也是个疑问。中断镇压工会的要求是对查处建设现场暴力行为等的应对。但是，对政府纠正蔓延的非法行为无条件予以反对的做法，与保护劳动者权益相去甚远。日本核电站污水问题是政治、外交问题，不适合工会作为罢工议题。 随着政府今年经济上低下高的预期动摇，预计经济增长率也很难达到1%左右。受高物价、高利息冲击，不仅是劳动者，个体户、企业都面临危机，只期待经济恢复。民主劳总的总罢工将加重这种困难。无助于改善国民实际生活的罢工，应立即停止。

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