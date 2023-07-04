金河成轰出赛季个人10号炮……双二十俱乐部进入射程圈. July. 04, 2023 07:54. by 黃奎引 kini@donga.com. 金河成（28岁•圣地亚哥教士队）再次击出了本垒打。现在，加入20个本垒打-20个盗垒俱乐部已经进入了射程范围。 3日，在美国职业棒球大联盟（MLB）与辛辛那提红人队的客场比赛中，金河成在球队0比2落后的第8局上半局，在2人出局无跑垒员的情况下进入击球位，击出了本赛季个人第10个本垒打。这是金河成在最近10场比赛中击出的第5个本垒打。金河成凭借该本垒打继去年（11个本垒打）之后，连续2年成功击出两位数的本垒打。 以3比4败北的这场比赛是圣地亚哥队本赛季162场常规赛中的第84场比赛。金河成赛后表示：“到目前为止，虽然是19个本垒打，但由于最近击球感有所上升，所以20个本垒打看起来并不遥远。去年，在金河成击出的本垒打方面，下半赛季（6个）也比上半赛季（5个）多。截止到当天，金河成共盗垒13个，保持着冲击赛季25个盗垒的节奏。 如果金河成同时创下赛季20个本垒打和20次盗垒的记录，将成为继秋信守（41岁•SSG）之后第二个加入MLB 20个本垒打-20次盗垒俱乐部的韩国选手。秋信守先后在2009年（20个本垒打-21次盗垒）、2010年（22个本垒打-22次盗垒）、2013年（21个本垒打-20次盗垒）等三次加入了象征“豪打骏足”的20个本垒打-20次盗垒俱乐部。金河成在韩国职业棒球界曾于2016年（20个本垒打-28次盗垒）和2020年（30个本垒打-23次盗垒）两次进入过20个本垒打-20次盗垒俱乐部。 截止到当天，以FanGraphs的数据为基准，金河成在替补选手对球队获胜贡献度（fWAR）方面的数据为2.6，在国家联盟（NL）全体投打中排名第16位，表现十分活跃。但遗憾的是，当天MLB事务局公布的NL全明星名单中却没有出现金河成的名字。

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