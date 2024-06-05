大满贯370胜创历史，德约科维奇超越费德勒成历史第一人. June. 05, 2024 07:52. by 任寶美 bom@donga.com. 诺瓦克•德约科维奇（37岁•塞尔维亚•世界排名第一）成为了在大满贯网球大赛上取得最多胜利的选手。 德约科维奇4日在法国网球公开赛男子单打16强赛上，以3比2（6-1、5-7、3-6、7-5、6-3）逆转战胜了弗朗西斯科•塞伦多洛（26岁•阿根廷•第27位）。德约科维奇凭借这场胜利，取得大满贯赛事总计370胜（49负）的成绩，力压前一天在该领域并列第一的罗杰•费德勒（43岁•瑞士•369胜），成为历史第一人。 德约科维奇在32强赛上与洛伦佐•穆塞蒂（22岁•意大利•第30位）展开了耗时4小时29分钟的五盘大战。当地时间2日凌晨3时多，结束32强赛的德约科维奇时隔约36个小时再次出现在球场，进行了4小时39分钟的五盘大战。这是德约科维奇自2012年法国公开赛16强、8强赛后时隔12年再次在大满贯赛事中连续经历五盘大战。 德约科维奇在当天第2盘途中右膝盖疼痛，叫停后服用止痛药继续比赛。德约科维奇说：“因为疼痛，一度苦恼要不要继续比赛。从几周前开始膝盖就有点不舒服”，“今天球场上几乎没有泥土，非常滑。我属于经常打滑的类型，所以对膝盖产生了影响。” 他接着说：“止痛药的效果不长，所以明天还要做各种检查。至于下一场比赛的身体状况，得等到明天或后天才能知道。”如果能够正常参赛，德约科维奇将于5日与去年法国网球公开赛决赛对手卡斯佩•鲁德（26岁•挪威•第7位）展开四分之一决赛较量。

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