汤姆•克鲁斯“诋毁”巴黎奥运会，人工智能制造的假新闻. June. 05, 2024 07:51. by 金允珍记者 kyj@donga.com. 美国微软（MS）2日（当地时间）表示，在下月26日开幕的2024法国巴黎奥运会前夕，俄罗斯正在大规模散布助长对奥运会的恐惧的各种虚假信息。微软方面还补充说，特别是利用人工智能（AI）生成的著名电影演员汤姆•克鲁斯的假声音也被利用。 据微软威胁分析中心（MTAC）透露，名为“风暴-1679”和“风暴-1099”的俄罗斯两个组织以助长巴黎奥运会期间发生暴力事件的恐惧、贬低国际奥委会（IOC）为目的，利用AI散布虚假信息。他们去年6月在Telegram等社交媒体上上传了名为“奥运会最后一天”的虚拟Netflix纪录片。该视频中插入了与克鲁斯的声音类似的AI生成声音批评IOC的场面。 另外，还发现了威胁对参加巴黎奥运会的以色列选手团使用暴力的数字涂鸦图像。部分图像还提及了1972年德国慕尼黑奥运会当时巴勒斯坦武装势力杀害11名以色列选手的事件。另外，他们还冒充欧洲新闻等法语圈主流媒体制作假新闻网站，散布“因恐怖事件，24%的奥运会门票被返还”、“市民们正在购买应对恐怖袭击的损害保险”等虚假报道。 此前，在2022年2月入侵乌克兰的俄罗斯和帮助俄罗斯的白俄罗斯，去年3月被IOC禁止以国家为单位参赛。两国选手可以以“个人中立选手（Individual Neutral Athletes•AINs）”的身份参赛，但不能悬挂国旗，获奖时也不会演奏国歌。有分析认为，俄罗斯为了反对这一行为，正在展开一种网络战。

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