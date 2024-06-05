“9·19协议”全面停止效力……失去缓冲区的韩半岛. June. 05, 2024 07:44. . 韩国政府针对朝鲜向韩国散布“污物气球”和卫星定位系统（GPS）干扰电波，停止了《南北9·19军事协议》的整体效力。韩国政府昨天召开国务会议，表决在南北相互信任稳定之前全面中断9·19协议效力，并完成了尹锡悦总统的批准。政府和军方表示，通过此次措施，可以在军事分界线一带和西北岛屿进行炮击和军事训练，还可以进行被称为威力强大的心理战工具的扩音器广播。 韩国政府全面中断9·19协议效力，无异于为因朝鲜单方面宣布全面废除变得有名无实的协议画上了句号。不过，韩国政府此次没有完全废除9·19协议，而是选择了中断整体效力。这是为了留下今后与朝鲜政治对话的余地，同时扩大军事活动的范围。尽管如此，朝鲜的低级胡乱挑衅仍在继续，只要韩国坚决应对，不惜发生冲突，预计“强对强”的对决局面将会持续下去。 2018年签署的9·19协议虽然朝鲜多次违反，但确实起到了防止南北军事冲突的最起码的安全阀作用。去年11月，韩国政府因朝鲜发射侦察卫星而停止部分效力，接着朝鲜宣布全面废除，但除划定禁飞区外，其余条款均保持效力，并一直克制海上和陆上缓冲区的军事行动。但是，此次措施彻底解除了军事上的克制。 韩国政府计划，今后根据朝鲜的挑衅情况和程度，阶段性地提高应对强度。朝鲜也表示暂时中断散发污物气球，提出了停止韩方“散发反共和国传单”的条件。这是针对声称要继续对朝鲜散发传单的韩国“脱北者”团体，引发“南南矛盾”的典型伎俩。尽管如此，对朝散发传单有可能成为再次加剧韩朝紧张局势的扳机，因此韩国政府今后的应对备受关注。 由于宪法裁判所去年对《禁止对朝传单法》做出了违宪判决，因此，政府一直坚持不要求克制对朝散发传单的立场。但宪法裁判所的决定只是认为这违反了过分限制言论自由的禁止行为，并不是说为了边境地区居民的安全，不要进行警告或制止。守护“言论自由”和“国民安全”是国家的责任。现在，韩国需要的是以不亚于对朝鲜的坚决果断的智慧管理危机的能力。

한국어