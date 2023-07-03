朝鲜撇开韩国接近日本的计谋……但还是要打开沟通渠道. July. 03, 2023 07:35. . 朝鲜前天通过外务省局长谈话表示：“没有接到南朝鲜某某人要来访问的通报，既不知道，也没有讨论的意向。”现代集团会长玄贞恩最近在郑梦宪会长去世20周年之际，为了进行追悼而推进金刚山访问，朝鲜就此明确了不允许入境的意向。据悉，朝鲜与提议举行讨论日朝首脑会谈的高级别磋商的日本，在中国、新加坡等第三国进行了两次以上的秘密工作接触。 对于韩国，朝鲜连人道主义层面的访问都拒绝，却与日本秘密接触，其用心是显而易见的。这是过去越过韩国直接与美国进行交易的“通美封韩”的另一个版本，也是想让最近加强的韩美日三国对朝合作出现裂痕的惯用伎俩。虽然这是想在被绑架日本人问题上取得成果的日本和试图分裂韩美日之间的朝鲜的利害关系相吻合的结果，但能否取得具体进展还是未知数。 朝鲜此次在韩国政府批准现代方面对朝接触申报之前，还以外务省而不是祖国和平统一委员会或亚太和平委员会等对韩机构为由公开了不予批准的方针。朝鲜已经单方面拆除了金刚山旅游区内的韩方建筑。不仅彻底隐瞒了非法侵犯财产权的现场，还发出了今后将把韩国视为敌对关系的外国而不是分裂状况的信息。 朝鲜却握住了日本伸出的手。当然，朝日实务接触很难取得看得见的成果。尽管岸田文雄首相提议“无条件会面”，但围绕日本人被朝鲜绑架等核心问题的立场差异非常大。而且，此次接触也是在韩美的谅解和协调下进行的，因此朝鲜所瞄准的韩美日之间出现缝隙的可能性也不大。 朝鲜进行对日接触，明显是对此前的猛烈挑衅感到局限、转而想以某种方式谋求变化的动向。虽然朝鲜趁着新冷战的潮流与中俄关系联系密切，但俄罗斯陷入乌克兰战争的泥潭，中国试图改善与美国的关系，很有可能成为国际孤立者。 朝鲜与韩断绝、与日沟通的计谋不会奏效。这反而会成为暴露出朝鲜所处的紧迫感的自食其果。虽然这次朝鲜也让人们对打开民间沟通渠道的期待黯然失色，但是为了打开对话之门，我们应该继续努力。即使是为了危机管理，也要进行最起码的沟通。关注朝日接触的原因也在于此。

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