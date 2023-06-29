美国切断瓦格纳集团的资金来源……对钻石企业等实施制裁 . June. 29, 2023 07:53. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国财政部当地时间27日对与最近发动武装叛乱的俄罗斯民间雇佣兵公司瓦格纳集团有关联的各国企业、瓦格纳高管、俄罗斯国籍人士安德烈·尼古拉耶维奇·伊万诺夫进行了制裁。特别是，受制裁企业中包括中非（共和国）的矿山企业“迈德斯”和“迪阿姆维尔”（均为音译），因此备受关注。两家企业还被认为是意味着在非洲剥削当地人获得的钻石在西欧高价销售现象的“血钻”交易的主要企业。 迈德斯和迪亚姆维尔掌握着中非的黄金和钻石开采和流通，被认为是瓦格纳集团的主要资金来源。美国财政部还对通过与迪阿姆维尔等的交易支援瓦格纳集团及其负责人普里戈任的阿联酋迪拜企业“工业资源”进行了制裁。伊万诺夫在马里交易武器及矿物开采权，与普里戈任进行了合作。 据分析，此次制裁不仅是对一家企业的制裁，还试图大规模切断俄罗斯对非洲的影响力。俄罗斯在中非、马里、苏丹、利比亚等内战频繁、治安不稳定的非洲国家向当地独裁者支援武器和兵力，实际上代替这些国家的军警维持治安。另外，俄罗斯还深入参与了幕后操纵反西方政变或驱逐亲西方人士的过程。 在此过程中，瓦格纳集团制造了俄罗斯正规军无法忍受的杀害平民等事件，帮助了当地独裁政权。作为代价获得的当地矿物、森林等各种天然资源的开采权，已经超越了瓦格纳集团的资金来源，部分流向了俄罗斯总统普京的统治资金。据悉，目前仅在中非和马里就分别部署了瓦格纳集团的1万名和3000名兵力。 俄罗斯表示，不管美国的制裁和瓦格纳集团的活动减少，都将保持对非洲的影响力。俄外交部长拉夫罗夫26日在接受国营媒体《今日俄罗斯》采访时表示：“俄罗斯可以直接向这些国家提供安全。”

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