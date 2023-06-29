奥地利画家克里姆特的最后一幅肖像画以欧洲最高价成交. June. 29, 2023 07:52. by 洪禎秀 hong@donga.com. 27日（当地时间），被誉为“金色巨匠”的奥地利著名画家古斯塔夫•克里姆特的最后一幅肖像画在拍卖会上以欧洲境内艺术作品的最高价格成交。 拍卖公司苏富比表示，当天在英国伦敦举行的拍卖会上，克里姆特去世前留下的最后两幅画作之一《拿扇子的女人》以8530万英镑（约1419亿韩元）的价格成交。这打破了2010年2月在伦敦苏富比拍卖会上以1.0432亿美元（约1363亿韩元）成交的阿尔贝托•贾科梅蒂青铜雕塑作品《行走的人Ⅰ》的成交价记录。这远远超过了苏富比方面事先预测的中标价8000万美元（约1034亿韩元）。 《拿扇子的女人》在1994年苏富比纽约拍卖会上以1160万美元（约151亿韩元）的价格售出。时隔约30年，中标价上涨了近10倍。苏富比方面表示，最终购买者是曾任苏富比亚洲前会长的帕蒂翁。据悉，他代理香港的一位收藏家参与了此次拍卖。 该作品是在1918年56岁的克里姆特因脑梗塞晕倒后因肺炎死亡时，放在工作室的画架上被发现的。由克里姆特的赞助者兼朋友埃尔文•沃勒所有，经过收藏商于1994年出现在拍卖会上。 《拿扇子的女人》原封不动地展现了克里姆特对时尚、纺织品和东方文化非常感兴趣的特性。模特身穿画有凤凰的东方图案礼服，露出肩膀。苏富比方面对该作品评价说：“这是能力达到顶峰的艺术家的杰作”，“充满了想要脱离界限的实验性尝试。” 克里姆特以《吻》和《朱迪斯》等利用金箔的华丽大胆的作品而闻名。他画的风景画《白桦林》去年在纽约佳士得拍卖会上以1.046亿美元（约1368亿韩元）的高价成交。全世界美术品的最高成交价纪录是莱昂纳多•达芬奇画耶稣的《萨尔瓦多•蒙迪》。该作品在2017年纽约佳士得拍卖会上以4.503亿美元（约5890亿韩元）成交。

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