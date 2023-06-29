“最佳分析师”也操纵股价……投资还能相信谁?. June. 29, 2023 07:52. . 证券公司分析师A某涉嫌用熟人名义的借名账户购买特定企业股票后，撰写了劝告投资者购买该股票的报告，从中获利，最近被移交检察机关。据金融监督院掌握的情况，A某在到去年为止的10年间共交易了22种股票67次，获得了5.2亿韩元的差价。在此期间，他辗转于3家证券公司，几年前还被评为“最佳分析师”。这等于是把鱼交给了猫看管。 最近接连发生的股价操纵事件证明，韩国股市未能达到世界前10位的韩国经济水平。更何况，与主导SG证券订货暴跌事态的未登记投资咨询公司代表、本月中旬5个项目暴跌事态时的网络股票社区运营者不同，A某是股市的正式执业分析师。以自撰报告为杠杆，操纵股价，谋取利益，放弃了投资者保护、信义诚实的原则等基本的职业伦理。 连著名证券公司发布的报告也被用于操纵股价，股市无异于互相欺骗的魔窟。与发达国家相比，韩国过于宽大的处罚导致了这种情况的发生。最近3年间，因利用未公开信息、操纵行情、欺诈性不正当交易等3大不公正行为被法院一审判决的57名被告人中，被判处实刑而非缓期执行的人只有占到25%的14人。在69名二审被告人中，36人的刑量比一审减少，判刑比一审更重的只有3人。 金融当局和检方最近公开表示，只要一次被揭发操纵股价等犯罪，就会让其身败名裂。但是，在确定股价操纵犯的刑罚之前，最多可以处以不正当利益两倍、50亿韩元罚款的资本市场法修订案，未能越过国会法制司法委员会的门槛。这是因为部分议员以难以计算不正当利益、担心立法过度为由表示反对。 对操纵股价的处罚力度较弱，助长了再犯的诱惑。据悉，证券期货委员会到去年为止的4年间，以不公平交易向调查机关举报、通报的643人中，占23.2%的149人过去曾因犯过同样的事情而被揭发。如果不能彻底铲除这些人，韩国股市将很难摆脱落后股市的污名。

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