美丽的和解. June. 29, 2023 07:51. . 西班牙国王费利佩四世的宫廷画家迭戈•委拉斯奎兹一生主要画人物画。36岁时，他生平第一次也是最后一次绘制历史画，这幅画就是17世纪最重要的历史画作《布雷达的投降》（1634~1635•照片）。 这幅画是以被称为“80年战争”的荷兰独立战争后半部发生的事件为背景的。该画描绘了西班牙军队归降发动叛乱的荷兰布雷达的军队的场面。1625年6月5日，布雷达的荷兰总督奥斯丁•范•纳萨乌把城市的钥匙交给西班牙将军安布罗西奥•斯皮诺拉投降。有马的西班牙军队兵力多，武器也完好无损。相反，失败者荷兰军人们明显感到疲劳，大多数武器被丢弃或破坏。画家把焦点放在和解上，而不是暴力横行的战争本身。这就是虽然是战争画，但看起来却很静态和浪漫的原因。那么，没有亲自参战的画家怎么能如此生动地描绘出特定场面呢？ 委拉斯奎兹从意大利旅行回来后画了这幅画，与其一同旅行的就是斯皮诺拉将军。所以这是根据从将军那里听到的话来画的。据说，斯皮诺拉不仅亲自下马亲切地迎接了失败的总督，还向他敬礼，称赞他长时间防守的勇气和忍耐。同时，严禁嘲弄或虐待失败的荷兰人。斯皮诺拉对荷兰军队的宽容，通过画家的笔永远印在了画幅上。 事实上，这幅画是画家奉国王费利佩四世之命为装饰宫殿而画的。也就是说，这是为了美化西班牙的军事成就而制作的一种“宣传”。画家分明强调了美丽的和解场面，但背景中烟雾弥漫的燃烧村庄映入眼帘。这不禁让人反问，在战争中能否实现美丽的和解。

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