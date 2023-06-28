企业景气展望连续8个季度告“负”……要果断解除投资枷锁. June. 28, 2023 07:56. . 企业对始于下个月的第三季度经济状况持否定态度。也就是说，虽然一直期待进入下半年后会有所好转，但由于国内外条件没有太大变化，经济不稳定也很有可能持续下去。中国经济的缓慢恢复导致出口不振、高物价导致发达国家和韩国的消费萎缩，是出现负面萎缩预测的主要原因。 大韩商工会议所以全国制造企业为对象进行调查的第三季度企业景气展望指数（BSI）为91，比第二季度下降了3个百分点。如果指数超过100，就意味着认为景气会好转的企业很多，如果指数不到100，就意味着预测景气会恶化。该指数自前年第四季度以后连续8个季度低于100。这与政府不久后经济将触底反弹的“经济低谷论”相反。10家中有6家表示，上半年没有达成营业利润目标。 虽然暴涨的国际油价和原材料价格比一年前有所下降，但企业仍然难以承受。随着中国经济的恢复迟缓，能否实现“5%左右”的年增长率目标变得不透明，出口恢复也停滞不前。如果下半年房地产市场出现逆全租难等问题，目前还算不错的消费心理再次萎缩的可能性也不小。 改变这种情况的变数只有企业的投资。但在全国经济人联合会的调查中，表示下半年扩大投资的国内大企业只有15%，表示要减少投资的占24%，所占比率更高。据说，60%左右将维持上半年的水平。因此，政府时隔12年恢复了今年追加减免投资额的临时投资税额减免制度。经济副总理秋庆镐会见大企业代表时也要求“率先、果断的投资”。但企业却犹豫不决。物价仍然不稳定，发达国家正在上调利率，因此很难下调标准利率来吸引企业的投资。 要想启动摇也不动的企业，需要以前从未使用过的特别对策。有必要果断地解除即使投资的企业排队也让设立工厂千难万难的首都地区限制措施等核心限制措施。同时需要转变想法，对增加投资的中小、中坚企业，大幅减少家业继承的负担。如果政府和政界不站出来解除企业脚腕上的枷锁，很难期待因各种不利因素而冻结的企业投资心理能迅速复苏。

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