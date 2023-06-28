日本时隔4年彻底恢复韩国白名单……贸易矛盾告一段落. June. 28, 2023 07:57. by 东京=常驻记者 李尚勋 sanghun@donga.com. 日本政府时隔4年完全解除了2019年作为对韩国大法院判决赔偿日帝强占时期强制动员受害者的报复措施而实行的“出口审查优待国（白名单）”除名措施。至此，因日本的报复措施而发生的韩日贸易矛盾告一段落。 日本政府27日在内阁会议（国务会议）上决定修改部分出口贸易管理令，以便把韩国列入出口审查优待国名单。由此，韩国再次被列入了包含美国、英国等国家的“白名单”，在日本向韩国出口物品或提供技术时，可以适用一般一揽子许可，而且被排除在限制出口可转用于常规武器物资的限制对象之外。该措施将于本月30日公布，并从下月21日开始实施。 此前，韩国于4月24日在官报上登载了内容为将日本重新列入白名单的《战略物资进出口告示》。 由于日本的此次措施，韩国企业向日本申请战略物资出口时，审查时间将从原来的15天缩短到5天，个别出口许可的申请文件将从5种减少到3种。 韩国产业通商资源部当天表示：“3月尹锡悦总统访日为恢复两国间信赖打下了基础后，由于韩方率先恢复白名单的措施和深度政策对话，恢复了两国在出口控制领域的信赖。”

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