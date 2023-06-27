李政厚获得全明星最多选票……得到粉丝和赛场同事的双重“认可！”. June. 27, 2023 08:05. by 黃奎引 kini@donga.com. 对球迷和赛场同僚来说，最耀眼的明星都是李政厚（25岁•Kiwoom•照片）。 据韩国棒球委员会（KBO）26日公布的2023职业棒球全明星赛“最佳12人”最终评选结果显示，李政厚在球迷投票中获得124.2579万票（得票率51.9%），在选手团投票中获得276票（77.7%），在两项投票中都位居榜首。在球迷投票和全明星投票以7比3的比率合算的总分中，李政厚理所当然的成为第一名（59.68分）。 这是继2018年的梁义智（36岁•斗山）之后，历史上第二次出现在球迷和代表团投票中均获得第一名的选手。特别是李政厚在选手团投票中刷新了最多得票和最高得票率纪录。李政厚在球迷投票中个人也首次登上榜首，但未能超过梁铉种（35岁•KIA）去年创下的历史最高得票数（141.3722万票）纪录。李正厚除了出道2年的2018年之外，每年都入选联赛“最佳12人”。 因被称为“第二个李政厚”而备受瞩目的金珉锡（19岁•乐天）被选为梦想全明星部门外野手第3位（总分31.57分），这是自2017年李政厚之后，时隔6年再次有高中毕业新人击球手进入“最佳12人”名单。如果加上2009年的安致弘（33岁•当时KIA）和2019年的郑宇英（24岁•LG），这是历史上第四位高中毕业新人选手入选最佳12人。包括金珉奭在内，乐天队共有7名球员入选“最佳12人”，成为全明星选拔选手最多的球队。紧随其后的是起亚队，共有4人。今年职业棒球自具备10支球队体制的2015年以后，首次来自所有球队的选手都出现在最佳12人名单中。 今年全明星赛将于下月15日在釜山社稷球场举行，届时将分为梦想全明星队（斗山、乐天、三星、KT、SSG）和分享全明星队（Kiwoom、韩华、KIA、LG、NC）进行分组对决。去年展开韩国大赛（总决赛）对决的SSG队主教练金元亨和Kiwoom队主教练洪元基将分别拿起梦想全明星队和分享全明星队的指挥棒。KBO计划，选出13名参加全明星赛的两队主教练推荐选手并发表结果。

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