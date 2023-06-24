空荡荡的全球办公大楼……海外房地产引发的金融危机进入“"倒计时”. June. 24, 2023 07:48. . 3月份美国硅谷银行破产引发的全球银行危机似乎有所平息，但新的金融危机再次袭来。这次世界主要城市的办公大楼都是雷管。受经历3年多新冠疫情后扩散的居家办公、企业结构调整的影响，商业用大厦空置率提高，资产价值正在暴跌。如果投资这种房地产或提供贷款的金融公司亏损同时爆发，世界金融系统将不可避免地受到相当大的冲击。 今年3月底，世界17大城市中，纽约、香港、上海、伦敦等10个城市的平均空置率超过了2008年全球金融危机后的水平。在美国纽约，帝国大厦26个分量的办公室空着，香港的地标长江中心也空着四分之一。在美国，这种商业用房地产贷款的80%是由破产的硅谷银行、签名银行等中小型地方银行借出的。这就是“华尔街皇帝”大通摩根首席执行官杰米·戴蒙等最近警告商业用房地产引发金融危机可能性的原因。 问题是不能将此次危机当作其他国家的事情。韩国金融公司以基金形式投资海外房地产的规模达74万亿韩元。其中70%、超过50万亿韩元的资金被商业用房地产所束缚。国民年金也投资了40万亿韩元左右的海外房地产。最近，韩国金融公司投资或拥有的海外房地产价值暴跌，导致资金回收出现差池或需要承受大规模损失的情况层出不穷。 更何况，韩国金融界还面临着主要投资在公寓建设等方面的项目融资贷款亏损的国内威胁因素。以去年9月底为基准，项目融资贷款规模为163万亿韩元。利率和建筑费同时暴涨，房地产市场也停滞，开发事业中断，贷款储蓄银行、证券公司的滞纳率正在迅速上升。 全球商业用房地产空置始于疫情导致的社会结构变化，因此即使紧缩结束、经济复苏，也很难在短期内得到解决。金融当局应该掌握正确的海外投资情况，鼓励金融公司尽早回收，防止国内投资者的损失扩大。与此同时，有必要彻底阻止从海外开始的商业用房地产冲击转移到国内金融市场、演变成项目融资贷款危机的可能性。

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