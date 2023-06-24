连出生的孩子都守护不了的超低出生国韩国. June. 24, 2023 07:48. . 出生后一直没有登记的2236名“幽灵孩子”首次浮出水面。从中抽查23人发现，至少有5人已经死亡。这是所有大人应该感到羞愧的事情。 真的只有2236名孩子处于危险中吗？如果出生登记义务化，孩子们会安全吗? 孩子出生后，共要接受18种国家必需预防接种。如果及时将孩子带到医院，可以免费接种，还可以进行健康检查。据保健福利部掌握的情况，全国两岁以下的孩子中有1.1万人没有及时接种国家必需预防接种。也就是说，即使进行出生登记，被搁置的孩子也超过1万人。从去年底开始接连发生婴幼儿被杀事件后，对这些人的全面调查也迟迟才开始。 福祉部的统计结果显示，这一年龄段的孩子们处于什么样的危险之中。2021年一年因受到虐待而死亡的两岁以下婴幼儿达19人。这几乎是全体受虐儿童死亡者（40名）的一半。同年，被揭露受虐事实的婴幼儿共有1793名，但据推测，实际上比这还要多。大韩防止虐待儿童协会代表孔惠贞（音）表示：“很多婴儿不上幼儿园，只呆在家里，即使受到虐待，也很难从外部看出。” 有人指出，连日报道的虐待婴幼儿事件只不过是“冰山一角”。监查院为寻找2236人而分析的原始资料是保健当局掌握的新生儿乙肝接种资料。主管部门福祉部表示，“没有利用个人信息的法律依据”，放手不管。随着批判舆论的提高，福祉部22日表示，“将积极展开行政，对2236名孩子进行全面调查”，自己承认了“消极行政”。 国会也对处于死角地带的孩子们漠不关心。医疗机关提出的孩子出生后自动登记的“出生通报制”法案，从第19届国会开始一再经历了提议和废弃。这是因为医疗界一直声称“行政负担很大”而表示反对。试问，医疗界力量很大，但孩子们手中连投票权都没有，所以才会毫无负担地让法案一直漂流。儿童政策的立法和预算投入最慢，已是公开的事实。 去年韩国的合计出生率为0.78名。数遍了去年出生的孩子，也不到25万名，就连好不容易来到我们身边的宝贵孩子，也没有保护好。出生通报制法制化只是第一步。为了不让父母因为“生活艰难”而放任或抛弃孩子，应该全面修改制度。

한국어