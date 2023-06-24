韩国和越南展开“稀土供应网合作”，以降低半导体核心材料的对华依赖度. June. 24, 2023 07:50. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 正在越南进行国事访问的尹锡悦总统23日与越南国家主席武文赏举行首脑会谈时，就越南开发稀土的“核心矿物供应网中心”达成了协议。稀土作为半导体、电动汽车电池等尖端产业的核心材料，被称为“第四次产业革命的大米”，韩国为了降低稀土供应网对中国的依赖度，正式与越南进行合作，因此备受关注。韩国决定把退役舰艇转让给与中国在南中国海存在主权争议的越南，还签署了支援加强海洋治安力量的谅解备忘录。韩国对美国为牵制中国而主导的印度太平洋战略的参与度正在一步步走实。 当地时间当天上午9时15分，尹锡悦和武文赏在越南河内主席府举行了95分钟的会谈，通过了旨在履行两国“全面战略伙伴关系”的行动计划。 尹锡悦在首脑会谈结束后共同会见媒体记者时表示：“决定在越南设立丰富的稀土开发相关核心矿物供应网中心，构筑合作基础。”越南的稀土储量仅次于中国，位居第二。这意味着，进口稀土总量的52.4%依赖中国的韩国，为实现供应链的多元化、降低对中国的依赖度，将与越南展开合作。尹锡悦为了扩大与越南的经济合作，相比4月份访美规模（122家企业），此次访越大幅扩大了经济使节团的规模（205家企业）。 尹锡悦表示：“越南是我们履行印度太平洋战略和韩国-东盟联合构想的核心合作国。两国将加强外交、安保领域的战略合作，通过此次签署的《韩国海洋警察厅和越南公安部之间的合作谅解备忘录》，积极支援越南加强海洋治安力量，扩大国防产业合作。” 武文赏表示：“越南在经济社会发展事业和对外政策上选择把韩国作为优先顺序的重要国家。双方就外交、国防、安保等全面战略伙伴关系的具体化达成了共识。”

한국어