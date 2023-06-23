李在明造访江陵时：“应该反对排放核污水”……执政党：“这是在用奇谈怪论威胁水产业者”. June. 23, 2023 08:11. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. “压制存在（污水）问题的主张，就能消除这个问题吗？” 共同民主党代表（党首）李在明22日来到江原道江陵市注文津邑，与水产业相关人士举行座谈会，并提出了反对日本福岛核电站污水排放的声音。此前，他前往釜山和仁川等沿岸城市，谴责政府和执政党，这次又在东海岸展开了为期两天的“场外舆论战”。国民力量党批评称：“这是在以放射能的奇谈怪论威胁水产业从业者的生计。” 李在明在当天的座谈会上致辞时表示：“日本的排放行为是不对的，但这是其他国家无法控制的事情。因为韩国的损失本来就很大，所以应该明确表明反对意见。”当天的座谈会之前，李在明还亲自造访问注文津水产市场，听取了商人们的担忧。共同民主党领导层将于23日在江陵举行现场最高委员会，此后将于7月1日以首尔为起点，进行为期一个月的湖南、忠清、济州等全国巡回场外集会。 对此，国民力量党强烈批评说：“这是在议会选举前夕散布谣言。”该党代表（党首）金起炫当天在党最高委员会议上直接表示：“低级的共同民主党议员们为了再得到一次公推，争先恐后地散布谣言，这个样子真令人寒心。” 国民力量党就共同民主党决定向18个太平洋岛国发送共同应对核污水排放的信函一事批评说：“连国外也都要煽动谣言。”该党院内代表尹在玉指出：“上个月29日的韩国-太平洋岛国首脑会议共同宣言中发表了科学验证的重要性等反映韩国政府立场的内容。将一个政治集团的主张，而不是政府或国会的正式立场，像国家立场一样向其他国家传达，在国际关系中是非常不负责任的行为。” 此外，正义党院内领导层当天为抗议核污水排放，启程对日本进行三天两晚的日程。正义党正在计划对福岛核电站进行抗议访问等。今年4月，4名共同民主党议员也访问了日本，但未能进入福岛核电站。

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