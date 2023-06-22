5年来韩国独角兽企业比重减少一半……只有解除限制性规定的枷锁，才能重获新生. June. 22, 2023 07:57. . 据调查，引领革新的独角兽企业（价值1万亿韩元以上的创业企业）的增长势头唯独在韩国停滞不前。全国经济人联合会对美国市场调查企业CB Insights的资料进行分析后发现，最近5年（2019年-2023年）全世界独角兽企业从449家增加到1209家，而韩国仅从10家增加到14家。韩国独角兽的比重从2.2%减少到了1.2%。 韩国独角兽企业的成长性也有所下降，在世界独角兽企业价值中，韩国企业的比重从2.1%降至0.8%。而且，为数不多的独角兽企业集中在电子商务等部分行业也是个问题。世界上独角兽最多的金融科技行业，韩国只有一家企业，今后有望快速增长的人工智能、医疗保健、数据管理、分析领域，一家独角兽企业也没有。 韩国的创业及成长生态系统仍然贫瘠。由于被限制性规定所束缚，很难萌发革新的萌芽、用独角兽结出果实。就像最近时隔4年被判无罪的乘车共享服务“乘车”（Tada）的案例一样，在集中进行革新也不够的情况下，应该与法律和制度、现有事业团体的矛盾作斗争。随着非面对面诊疗法制化被推迟，远程诊疗服务初创企业纷纷放弃事业。在线法律平台“法聊”（Lawtalk）已经连续9年与大韩律师协会发生矛盾，但国会现在才开始讨论修改律师法。 虽然引进了对革新事业暂时推迟限制的监管沙盒，但有人指出这只不过是“希望的拷打”。由于没有实质性的规制改善，很多情况下不会延续到正式事业，而是在实证阶段停滞不前。甚至有分析称，全球100大独角兽一半左右的55个如果是在韩国开始事业，因为限制性规定无法成长为独角兽。 世界主要国家为了培养独角兽企业，不惜提供各种政策支援。法国总统亲自出面宣布要将法国打造成“独角兽国家”。因此，2017年独角兽只有3处的不毛之地，但现在已增至26处。韩国也应该尽快整顿不符合时代的旧限制性规定，齐心协力让资金流入风险企业。为了让成为未来增长动力的创业企业能够腾飞，现在应该解开枷锁。

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