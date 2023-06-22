印度总理莫迪访美，特斯拉、苹果、谷歌等CEO排起了长队. June. 22, 2023 07:58. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 印度在美中霸权竞争和全球供应链多元化中享有反射利益，当地时间20日，印度总理纳伦德拉•莫迪（照片）开始对美国进行国事访问。特别是随着印度成为代替中国的制造业基地，莫迪总理继会见特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克之后，还计划会见苹果、谷歌、微软（MS）等大型科技企业（信息技术大企业）领导人。 莫迪总理当天下午抵达纽约，与马斯克CEO会面，讨论了特斯拉印度工厂建设计划等。马斯克随后对记者表示：“计划尽快投资印度”，正在推进明年访问印度。他接着说：“我是莫迪总理的粉丝”，“希望不久后能发表什么。” 为了降低对中国的依赖度，开始在印度生产iPhone的苹果CEO蒂姆•库克和印度籍谷歌CEO桑达尔•皮查伊、微软CEO萨蒂亚•纳德拉等，预计将参加22在白宫举行的国宾晚宴。据悉，莫迪总理将于23日单独会见这些CEO，就中国供应网多元化方案交换意见。美国CNBC电视台分析说：“随着中国经济动摇，美国企业CEO们将与莫迪总理的面谈放在最优先顺位。” 莫迪总理对美国的国事访问是拜登政府执政以来，继去年12月法国总统马克龙和今年4月尹锡悦总统之后的第三次。美国有线电视新闻网（CNN）分析称：“一度以压迫宗教自由为由被禁止进入美国的莫迪总理（现在）成为了最受款待的海外首脑之一”，“将与美国讨论加强国防、技术、贸易领域的纽带等。”

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